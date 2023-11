Beatrice Luzzi commenta il rapporto tra Anita e Garibaldi: “Ho chiuso, Giuseppe è contraddittorio” Il triangolo Anita, Beatrice e Garibaldi continua anche nella puntata di giovedì 16 novembre del Grande Fratello. L’attrice ammette di essere ancora attratta da Giuseppe, ma ha deciso di chiudere definitivamente con lui.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la puntata di giovedì 16 novembre del Grande Fratello, non poteva mancare un blocco dedicato alla coppia del reality, ovvero Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due continuano a prendersi e lasciarsi, dopo l'ultimo appuntamento con lo show di Canale 5, il gieffino ha preso la decisione di prendere le distanze dall'attrice, ma la convivenza in questi giorni ha messo in luce nuove criticità che coinvolgono anche Anita.

La stoccata di Beatrice Luzzi a Giuseppe e Anita

Il rapporto tra Anita e Giuseppe è sempre stato particolarmente forte, sin dal loro ingresso nella casa, ma in queste settimane ha dato non poco fastidio a Beatrice che ha rimproverato Garibaldi di non aver mai preso le sue difese quando l'amica insinuava che tra loro non ci fosse un legame lineare. Dalle clip che Signorini ha mostrato in puntata, si vede come i due continuino a ridere e scherzare anche alle spalle dell'attrice, soprattutto un confessionale non passa inosservato, quello in cui Anita tra le braccia del trentenne calabrese dice: "Lei sta a rosicà tantissimo, sta rodendo" riferendosi al fatto che oltre agli aerei per Beatrice e Giuseppe, fossero arrivati anche quelli per lui e Anita. Luzzi, dopo aver visto questi filmati, non ha esitato a dire la sua:

Quest'ultima immagine parla da sola, non farmi commentare, per ma basta così. Sono da lunedì scorso dopo l'ennesima crepa creata e non affrontata Giuseppe. Per me è stato sempre molto difficile leggere Giuseppe, perché è un personaggio contraddittorio e complicato.

L'amicizia di Anita e Giuseppe

Chiamata da Alfonso Signorini a rispondere ad alcune domande in merito al suo rapporto con Garibaldi, Anita risponde con chiarezza: "È soltanto un amico, gli voglio un bene infinito, ci siamo voluti bene dal giorno uno, da quando ci siamo conosciuti e entrati nel tugurio, ci vogliamo bene oltre questo programma, al di là di tutto". Il conduttore, però, si diverte a stuzzicare anche Garibaldi dicendogli che la sua scelta di riprendere in mano il suo percorso lontano da Beatrice non gli ha giovato particolarmente perché in casa sembra non fare granché e poi gli chiede se Anita potesse essere la sua ragazza ideale:

Sono sempre in movimento in casa, magari mi beccate proprio nei momenti di spensieratezza, tranquillità. La stiamo vivendo normalmente, come eravamo prima. Lei dice che io la presso, quando io penso di stare al mio posto, come lei sta al suo. Anita le voglio troppo bene. Il mio genere di donna è la tipica mediterranea. Capelli ricci, mori.

Beatrice ammette di essere ancora attratta da Giuseppe

Beatrice, quindi, interviene nuovamente per commentare la questione, dopo le dichiarazioni di Giuseppe e rispondendo ad una domanda di Cesara Buonamici, ammette che comunque non può negare di avere un'attrazione ancora forte nei confronti del ragazzo, nonostante i passi indietro fatti: