Beatrice Luzzi a rischio uscita al Grande Fratello: ha annunciato che non firmerà il prolungamento Beatrice Luzzi ha fratto sapere che abbandonerà la Casa del Grande Fratello laddove il reality dovesse essere allungato. L’attrice, concorrente preferita dal pubblico, abbandonerà quindi il gioco: non lo sa ancora ma il programma è stato prorogato almeno fino a fine marzo.

Beatrice Luzzi rischia di abbandonare la Casa del Grande Fratello prima di arrivare in finale. Poche ore fa, l’attrice (concorrente preferita dal pubblico a casa che le ha consentito di superare una nomination dopo l’altra) ha riferito a Fiordaliso che abbandonerà il gioco laddove il reality condotto da Alfonso Signorini dovesse essere allungato. L’ipotesi di un allungamento è diventata argomento di discussione tra i concorrenti sulla base di quanto accaduto negli ultimi anni, con le edizioni del GF dilatate di diversi mesi per coprire una fetta più ampia di palinsesto, Beatrice sostiene però le sia stato garantito che quest’anno le cose sarebbero andate diversamente. Per questo motivo, la sua permanenza nella Casa è a rischio.

Beatrice Luzzi rifiuta l’ipotesi allungamento al GF: “Non posso restare”

“Se lo allungano tre mesi? Non è possibile”, ha dichiarato Beatrice decisa, parlando della possibilità di aumentare la durata del gioco con Fiordaliso, “Mi hanno detto che non avrebbero replicato la lungaggine dell’altro anno. Finirà a fine gennaio. Al massimo, potrebbero posticipare di una o due settimane. Poi non ne vedo il motivo. Sì, se andiamo molto bene ci guadagnerebbe però io non posso rimanere”.

Perché Beatrice Luzzi lascerà il GF

Beatrice ha spiegato a Fiordaliso che lascerà la Casa di fronte all’ipotesi di un allungamento per potersi ricongiungere ai suoi figli. L’attrice ancora non sa che il reality è stato allungato almeno fino a fine marzo, come annunciato da Tv Blog. Una comunicazione ufficiale da parte della produzione del reality ancora non esiste ma con ogni probabilità, come accaduto per le precedenti edizioni, sarà resa nota ai concorrenti solo a ridosso del Natale. A quel punto, Beatrice dovrà fare la sua scelta: abbandonare il gioco, come annunciato, oppure restare nella Casa per evitare di perdere la possibilità – oggi praticamente certa – di giocare in finale.