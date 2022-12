Ballando con le stelle vince anche il venerdì agli ascolti nonostante i Mondiali di calcio Per la seconda settimana di fila, Ballando con le stelle inizia oltre le 22, con amplio ritardo rispetto alla consueta programmazione. Eppure, anche nella serata di venerdì 2 dicembre su Rai 1 lo show di Milly Carlucci ha mantenuto 2.576.000 spettatori su Rai 1 con il 25.9% di share.

Ballando con le stelle eccezionalmente in onda venerdì 2 dicembre conquista comunque il pubblico della tv nonostante il cambio di programmazione. I numeri variano sensibilmente nel passaggio dalla prima serata del sabato sera a quella del venerdì per lasciare spazio ai Mondiali di Calcio, che da ora in poi entrano nel vivo, ma quello di Milly Carlucci su Rai 1 è comunque un ottimo risultato in termini di ascolti.

Ballando con le stelle in onda dopo Camerun Brasile

Altro dato importante da tenere in considerazione è l'orario di inizio. Per la seconda settimana di fila, Ballando con le stelle inizia oltre le 22, con amplio ritardo rispetto alla consueta programmazione. Eppure, anche nella serata di venerdì 2 dicembre su Rai 1 lo show danzerino ha attratto un buon numero di spettatori, 2.576.000 nello specifico dalle 22:52 alle 1:40 con una percentuale di share pari al 25.9. La partita Camerun Brasile andata in onda subito prima sulla stessa rete è stata seguita da 4.819.000 spettatori pari al 22.8% di share. Dalla prossima settimana Milly Carlucci tornerà regolarmente in onda il sabato sera e ci si aspetta che i dati Auditel tornino a crescere ancora, anche in ragione del fatto che siamo sempre più vicini alla finalissima.

Gli ascolti tv sulle altre reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste, nella prima serata di venerdì 2 dicembre Canale 5 ha offerta la visione del film 10 giorni con Babbo Natale che ha incollato davanti al video 2.005.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rai2 S.W.A.T. arriva a 795.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Io, robot ha raccolto 935.000 spettatori (5%). Su Rai3 Padri e figlie è seguito da 813.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.337.000 spettatori (8.9%). Su La7 Propaganda Live sigla 842.000 spettatori pari al 6.3%. Su Tv8 MasterChef segna 407.000 spettatori (2.5%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Corzza è seguito da 711.000 spettatori (3.6%). Bene anche la finale di Bake Off – Dolci in forno che con la vittoria di Davide Merigo ha conquistato 788.000 spettatori con il 4% di share.