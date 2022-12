Ballando con le Stelle, Alberto Matano alla giuria: “Sabato scorso brutto spettacolo, chiedo rispetto” L’ospite fisso di Ballando con le Stelle apre con una richiesta dopo gli attacchi della scorsa settimana a Selvaggia Lucarelli di Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

A cura di Andrea Parrella

Si è aperta con l'auspicio a maggiore rispetto tra i giurati da parte di Alberto Matano la semifinale di Ballando con le Stelle, eccezionalmente in onda venerdì 2 dicembre. L'ospite fisso dello show condotto da Milly Carlucci è tornato su quanto accaduto lo scorso sabato, quando la giuria si è letteralmente spaccata in due, con Selvaggia Lucarelli da una parte e gli altri quattro colleghi dall'altra. Queste le parole di Matano:

Un auspicio prima di iniziare, mi auguro sia una serata più distesa di sabato scorso perché la nostra cifra è quella di divertire e intrattenere, fare spettacolo, ma tra di noi deve esserci rispetto e settimana scorsa è un po' mancato da questa parte del tavolo, non è stato un bello spettacolo. Mi rivolgo ai miei colleghi e amici, facciamo una bella serata ma all'insegna del rispetto tra noi.

Le parole di Alberto Matano si riferiscono a quanto è accaduto nella prima semifinale, con due momenti di scontro forte tra i giurati, entrambi focalizzati in invettive nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Prima quella di Ivan Zazzaroni, che ha risposto alla collega la quale aveva accusato i giurati di essere condizionati da simpatie varie nei loro giudizi: "Io non ho contatti con i concorrenti in gara", aveva detto il giornalista, riferendosi ovviamente alla presenza in gara di Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli.

Poi conl'attacco di Guillermo Mariotto alla stessa Lucarelli, dopo che quest'ultima aveva definito squallida la deriva di Iva Zanicchi nel programma, contestandole di fatto di aver dato troppo spazio ad un sarcasmo becero: "Sono molto seccato da questo atteggiamento", aveva detto Mariotto. "Quello che sta vivendo la signora Zanicchi, come avere un marito malato e il fatto che riesca a venire qua con questa ironia che è stata la chiave di questa edizione di Ballando… arrivare al punto di darle della squallida mi sembra veramente fuori luogo". Quindi aveva concluso così: "Ti stai comportando come una scimmia arrabbiata per il fidanzato, che getta escrementi contro tutti".