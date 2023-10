Ballando con le stelle 2023, nessun eliminato: la classifica della seconda puntata La seconda puntata di Ballando con le Stelle si è chiusa senza eliminazioni e una classifica da cui sono emerse le tre coppie che, con ogni probabilità, si giocheranno la vittoria fino alla fine.

La seconda puntata di Ballando con le Stelle si è chiusa confermando le impressioni dell'apertura e decretando che quelle composte da Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Simona Ventura e Samuel Peron, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina sono le tre coppie migliori della serata. Inoltre non c'è stata nessuna eliminazione, a differenza di quanto si pensasse con il ballottaggio Caprarica-Lambertucci con cui si era chiusa la prima puntata. Una serata ricca di momenti toccanti, emozioni e scontri, quella del 27 ottobre, dal botta e risposta tra Canino e Simona Izzoal rimprovero di Selvaggia Lucarelli a Teo Mammucari, fino all'esibizione di Lino Banfi che dal ballo ha sconfinato nell'avanspettacolo puro.

Chi è il concorrente eliminato della puntata del 27 ottobre

Come detto non c'è stato alcun eliminato nella seconda puntata di Ballando con le Stelle. La serata si è aperta con una buona notizia per i concorrenti in gara e soprattutto per le due coppie in ballottaggio e a rischio eliminazione: Antonio Caprarica e Rosanna Lambertucci hanno tirato un sospiro di sollievo perché la produzione ha stabilito che non ci sarebbe stata alcuna eliminazione. Almeno fino alla terza puntata, dunque, il cast resta intatto.

La classifica della seconda puntata

La classifica della seconda puntata è stata determinata, come sempre, dal dato aggregato del voto della giuria, i tesoretti assegnati da Matano ed Erra e il voto del pubblico sui social. Al termine della puntata Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Simona Ventura e Samuel Peron, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina sono risultate le tre coppie con il punteggio più alto. Teo Mammucari, inizialmente penalizzato nel voto di giuria da uno 0 assegnato da Selvaggia Lucarelli, è stato aiutato dall'assegnazione di 25 punti da parte di Rossella Erra. Gli altri 25 punti di tesoretto assegnati da Matano sono andati a Antonio Caprarica e Maria Ermachkova.

Ventura, Nara e Mammucari in testa

L'unica classifica mostrata a fine puntata è stata quella parziale determinata dal voto della giuria con Wanda Nara e Pasquale La Rocca primi a 50 punti, seguiti da Simona Ventura e Samuel Peron a 45, Lino Banfi e Alessandra Tripoli a 35 punti, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando a 35, Ricky Tognazzi e Tove Villfor a 32, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina a 31 punti, Paola Perego e Angelo Madonia a 29, Giovanni Terzi e Giada Lini a 26 punti, Antonio Caprarica e Maria Ermachkova a 21, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu a 18 punti, Sara Croce e Luca Favilla a 17 punti, Rosanna Lambertucci e Simone Casula a 14 punti. Il punteggio finale, che verrà reso noto con ogni probabilità all'inizio della prossima puntata, tiene conto anche dei tesoretti e del voto social.