Selvaggia Lucarelli critica Teo Mammucari: “Sei avvitato su te stesso, non devi sempre far ridere”

A cura di Andrea Parrella

Dopo l'addio a Mediaset Teo Mammucari ha deciso di ripartire da Ballando con le Stelle. Il comico, dopo anni, torna in Rai e la sua partecipazione al programma assume naturalmente i tratti di una svolta di carriera decisiva. Ha provato a dirglielo chiaramente Selvaggia Lucarelli, che dopo l'esibizione nella seconda puntata del programma ha provato a placare l'irruenza del comico, che di fatto non ha lasciato parlare i giudici, interrompendoli continuamente.

Ti ho visto in questo cabaret, eri molto bravo e ancora sconosciuto. ho subito visto questo talento nel sapersi prendere questa risata sempre, ma lo stai facendo anche adesso, 25 anni dopo. Tu sei il concorrente e io sono il giudice, fai bene a rispondere ma così diventa tutto sterile. Vai a casa, guardati e capisci che hai interrotto tutti noi ogni tre secondi.

Mammucari ha interrotto a più riprese la stessa Lucarelli, che gli ha contestato di "essere avvitato su te stesso e per me è un peccato, perché io ti trovo molto interessante nelle clip in cui sei serio". All'ennesima interruzione e riferimento a una cena a due in passato, Lucarelli ha chiosato:

Sono stanca Teo, il problema è che è stancante seguirti ogni volta, perché ti entra una battuta su dieci ma se tu mostri di avere pazienza di ascoltare, ci guadagni. Sembri ossessionato dal volerti portare a casa la risata e fai bene, hai un dono raro, però esageri. Anche perché balli bene ed hai un sacco di potenzialità.

Mammucari le ha contestato l'ultima parte del discorso: "Sai dove non sono d'accordo? Perché io dovrei snaturarmi e fare il serio? Tu hai bisogno di attenzioni, io già ce l'ho, io il giurato l'ho fatto per sei anni. Sono qua per ballare". Quindi Lucarelli, pur incapace di arrabbiarsi del tutto con Mammucari, ha provato ancora una volta a dargli un consiglio: "Non sei nel cabaret, sei qua anche per me. Dovresti provare ad ascoltare meglio".