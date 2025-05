video suggerito

Avanti un altro in prima serata su Canale5: quando inizia il programma con Paolo Bonolis e Luca Laurenti Avanti un altro andrà in onda da giovedì 22 maggio, in prima serata su Canale5. Paolo Bonolis e Luca Laurenti in prime time, con due puntate inedite a serata, accoglieranno lunghe file di concorrenti pronti a giocare per vincere il montepremi finale.

A cura di Gaia Martino

Avanti un altro! è pronto a partire con la messa in onda in prima serata su Canale 5. In prime time il conduttore Paolo Bonolis, accompagnato dal suo collega e amico storico Luca Laurenti, permetteranno a lunghe file di concorrenti di giocare a suon di domande e risposte: chi riuscirà ad arrivare fino al gioco finale, diventato un cult per tutti gli appassionati dei game show televisivi, potrà conquistare il montepremi raggiunto. Non mancherà il salottino, capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri): Avanti un altro in prima serata parte da giovedì 22 maggio 2025 con due puntate inedite a serata.

Quando inizia Avanti un altro in prima serata su Canale5

Avanti un altro sbarca in prima serata su Canale 5 a partire da giovedì 22 maggio 2025. Due puntate inedite a serata regaleranno intrattenimento ai telespettatori: Paolo Bonolis e Luca Laurenti accoglieranno i concorrenti che proveranno a giocarsi il tutto per tutto cercando di conquistare il montepremi finale. Non mancherà il gioco finale, che si vince dando tutte risposte sbagliate, e il salottino capitanato da Miss Claudia.

Il cast di Avanti un altro per il prime time di Canale 5

Nel cast del game show con Paolo Bonolis al timone accompagnato da Luca Laurenti ci saranno la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni, la moglie Giorgia Pianta, poi gli storici Fitness, Horror, XXXL, l’Agente Segreto, il Coreografo. Presenti, come per gli appuntamenti nel pre-serale, anche la Bonas Paola Caruso, il Bonus Daniel Nilsson, la Bona Sorte Viviana Vizzini, la Hostess Greta Cianfano. La new entry dell'ultimo anno, Flavia Vento, sarà ancora protagonista del game show nel ruolo del "Vento del mistero". La showgirl sarà chiamata a rivolgere ai partecipanti ai giochi le domande legate alla spiritualità, fenomeni soprannaturali, campi magnetici, ufo o alieni.