Attilio Romita e Patrizia Rossetti contro Wilma Goich: “È stata una strega, una vipera” Tra le protagoniste della puntata di lunedì 16 gennaio del Grande Fratello Vip c’è stata Wilma Goich. La cantante si è confrontata con Attilio Romita e Patrizia Rossetti che hanno avuto da ridire sul suo comportamento.

Tra i protagonisti della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 16 gennaio c'è Wilma Goich. La cantante è stata bersagliata da una serie di critiche provenienti da due concorrenti, uno ancora all'interno della casa, l'altra invece, uscita da qualche settimana. Si tratta di Attilio Romita e Patrizia Rossetti che hanno manifestato alla gieffina, il loro dissenso per alcuni comportamenti adottati all'interno della casa.

Il commento di Attilio Romita

Il primo a lamentarsi è stato proprio Attilio Romita che, durante alcuni confessionali, ha dichiarato di essere sorpreso da quello che Wilma ha detto nei suoi confronti, parole che gli sono state riportate da altri coinquilini e che lo hanno piuttosto ferito, al punto da etichettarla come "acida, cattiva e strega". Quando Alfonso Signorini ha chiesto all'ex volto del Tg1 cosa avesse scatenato quest'astio, lui ha ricordato il momento in cui Goich avrebbe detto: "Meglio che vada a casa, stando qui non risolve niente e non ha più niente da dire" frasi dette in un momento particolarmente difficile, oltre ad alcuni commenti fatti con altri concorrenti in queste settimane.

La cantante, quindi, ribatte dicendo: "Qui purtroppo quando dici qualcosa esce e quando deve arrivare alla persona interessata si aggiungono una serie di cose. Io non ho mai parlato male di Attilio, tanto è vero che io mi ritengo una sua amica, se poi lui sostiene che io sia acida, cattiva è un suo pensiero". Romita, però, prova a spiegare i motivi di queste sue considerazioni e quindi attenua il suo giudizio dicendo:

Io credo che Wilma abbia dei salti d’umore straordinari, momenti in cui è Nonnì in cui è dolce, mi viene anche da chiederle dei consigli, perché sono sempre ponderati.

Il confronto con Patrizia Rossetti

Ma per Wilma Goich non è finita, è arrivato il momento del confronto con Patrizia Rossetti che è ritornata nella Casa per dire alla sua amica quali comportamenti l'hanno ferita e di cui è venuta a conoscenza una volta uscita dal reality:

Vengo qui da amica, non pensavo di farmi degli amici al Grande Fratello Vip, e invece in certi momenti ho pensato di averla trovata. Non mi aspettavo che andassi a dire certe sciocchezze su di me agli altri ragazzi. Non gli hai dato la possibilità di capirmi, se avevi dei problemi con me ne parlavi, devo dire fra me e te se io brontolavo, tu non ne facevi a meno, sentire dire certe cose quando potevi venire da me a dirmi che certe cose che avevo fatto non ti erano piaciute. A te piace il poker abbiamo giocato anche qui, nel poker si bluffa, anche qui si bluffa, me nel poker all'avversario bisogna portare lealtà e rispetto.

Wilma Goich, quindi, risponde dicendo: "Non è facile parlare con te, tu hai un modo di incazzarti che io non ho. Due cose mi sono rimaste impresse "spero che esca e vada a cagare" mi hai detto. Ma io se non ti ho detto determinate cose è perché non c'era modo". Patrizia, poi, ha continuato a parlare sostenendo che Wilma adotta questo atteggiamento nei confronti di tutti: "Non mi aspettavo che alla mia età e alla tua età andassi in giro a tutti gli altri ragazzi facendo dei commenti da vipera, ed è una cosa che continui a fare anche adesso con le ragazze, parli di una, dell'altra". Le due, però, si sono congedate con la promessa di incontrarsi fuori la casa: "Per me Patrizia è un'amica" dice la Goich, salutando l'ex gieffina.