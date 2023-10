Ascolti tv sabato 21 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle 2023 e Tu Si Que Vales I dati Auditel di sabato 21 ottobre. Chi ha vinto la gara degli ascolti tra la prima puntata di Ballando con le Stelle 2023, in onda su Rai1, e lo show Tu Si Que Vales trasmesso su Canale 5.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 21 ottobre, il palinsesto ha offerto agli spettatori film, serie tv, documentari, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Rai1 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Su Canale 5 invece spazio a un'altra puntata di Tu Si Que Vales, lo show con Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto in giuria. Ecco chi ha vinto gli ascolti tv secondo i dati Auditel.

La sfida tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales

Rai1 ha trasmesso la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il programma, condotto da Milly Carlucci, è stato fin da subito ricco di emozioni e colpi di scena. Non è mancato un pò di ironia sulla rottura tra la premier Giorgia Meloni e il compagno Andrea Giambruno: la conduttrice ha scherzato sul colore del suo vestito, spiegando che era "blu royal". Lino Banfi si è poi commosso ricordando la moglie Lucia, scomaprsa da poco, e anche Wanda Nara non ha trattenuto le lacrime. "I miei medici hanno detto che potevo e le mie figlie volevano che ballassi, Per questo sono qua”, ha detto a proposito della sua partecipazione al programma poco dopo la diagnosi di leucemia. Al suo debutto, lo show è stato visto da 3.228.000 spettatori pari al 22.5% di share.

Canale 5 ha trasmesso invece la semifinale di Tu Si Que Vales, programma condotto da Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Nella puntata del 21 ottbre, sono stati scelti i concorrenti finalisti, tra momenti emozionanti e anche comici, dove non è mancato il personaggio di Giovannino, disturbatore di Sabrina Ferilli. Il programma ha conquistato la serata in fatto di ascolti: è stato visto da 4.002.000 spettatori con uno share del 27.8%.