Il caso Giambruno sbarca a Ballando con le stelle con Milly Carlucci: “Io vestita di blu Royal” Blu Estoril o blu Cina? Il tormentone Giambruno sbarca nella puntata du apertura di Ballando con le stelle grazia all’abito scelto da Milly Carlucci per il debutto. “È blu Royal”, specifica la padrona di casa quando le fanno notare la curiosa scelta della tonalità.

A cura di Stefania Rocco

Il caso Giambruno sbarca a Ballando con le stelle. Dopo l’abito sfoggiato blu da Cesara Buonamici al Grande Fratello, che aveva innescato il divertito riferimento ai fuori onda di Striscia la notizia di Alfonso Signorini, è Milly Carlucci a ripetere la fortunata scelta di colore nella puntata di apertura della nuova edizione del talent show di Rai1. La condottiere inaugura la nuova stagione del programma con il consueto abito con coda a sirena, quest’anno di una elegante tonalità di blu. Quella sfumatura di blu che non ha portato particolare fortuna all’ex compagno della premier Giorgia Meloni.

Milly Carlucci: “Blu Estoril o blu Cina? Il mio è blu Royal”

A evidenziare la curiosa scelta di tonalità operata da Milly Carlucci è stata la giurata Selvaggia Lucarelli che ha riportato alla padrona di casa quanto la decisione di vestirsi di blu avesse incuriosito il pubblico che commenta Ballando con le stelle sui social. “Milly, stanno dicendo tutti che sei vestita di blu Estoril. Vogliamo dire che non è un blu Estoril?”. “È blu Royal”, arriva in soccorso Guillermo Mariotto che presta un assist alla padrona di casa, immediatamente raccolto. Milly, infatti, conferma: “È blu Royal, il blu della regina Elisabetta”. “Quindi neanche blu Cina?”, chiede ancora Lucarelli prima di chiudere velocemente la questione.

Perché in tv si parla di blu Cina e blu Estoril

Le due ormai celebri tonalità di blu citate con insistenza in tv e sui social dal momento della pubblicazione dei fuori onda di Striscia la notizia – che hanno innescato la catena di eventi che ha portato alla separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno – fanno riferimento al contenuto del primo filmato pubblicato da Antonio Ricci che ha reso pubblico un episodio accaduto dietro le quinte del programma di approfondimento di Rete4, Diario del giorno. Andrea Giambruno si era rivolto alla collega Viviana Guglielmi chiedendole di chiamare la tonalità di blu indossata “blu Estoril”. “Una donna acculturata come te non può chiamarlo blu Cina”, era stato il commento del giornalista.