Ascolti TV lunedì 28 ottobre: chi ha vinto tra I casi di Teresa Battaglia e il Grande fratello Con il 22.4% di share ha vinto la fiction I casi di Teresa Battaglia – Ninfa dormiente con Elena Sofia Ricci proposta da Rai1. Il Grande Fratello, programma di Alfonso Signorini trasmesso da Canale5, si è fermato al 18.1% di share. In access prime time la sfida tra Affari tuoi, Striscia la Notizia e Chissà chi è. Tutti i dati Auditel di ieri, lunedì 28 ottobre.

La prima serata di ieri, lunedì 28 ottobre, ha offerto agli spettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la prima puntata della seconda stagione de I casi di Teresa Battaglia – Ninfa dormiente, fiction con Elena Sofia Ricci. Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata del Grande Fratello con Alfonso Signorini. Nell'access prime time, la sfida tra Affari tuoi, Striscia la notizia e Chissà chi è. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di lunedì 28 ottobre.

La sfida degli ascolti tv tra I casi di Teresa Battaglia e Grande Fratello

Nella prima serata di lunedì 28 ottobre, Rai1 ha trasmesso la prima puntata de I casi di Teresa Battaglia – Ninfa dormiente. La fiction con Elena Sofia Ricci, Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata, Fausto Maria Sciarappa con la regia di Kiko Rosati è stata seguita da 3.776.000 spettatori pari al 22.4% di share, attestandosi come programma più visto della serata. Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata del Grande Fratello ricca di colpi di scena, tra il ritorno di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dalla Spagna e la decisione di Eleonora Cecere di lasciare la casa. Il reality condotto da Alfonso Signorini si è fermato a 2.219.000 spettatori con il 18.1% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Boss in incognito. Il programma con Max Giusti è stato seguito da 914.000 spettatori pari al 6.1% di share. Rai3 ha proposto Lo stato delle cose con Massimo Giletti. La trasmissione ha registrato 480.000 spettatori e il 3% di share. Su Italia1 in onda Paradise City. Il film con Bruce Willis, John Travolta, Stephen Dorff, Blake Jenner e Praya Lundberg ha registrato 899.000 spettatori con il 5.4% di share. Rete4 ha trasmesso il programma di Nicola Porro Quarta Repubblica, che è stato seguito da 696.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 in onda La torre di Babele. Il programma di Corrado Augias ha interessato 886.000 spettatori con il 4.63% di share. Sul Nove Only fun comico show con Elettra Lamborghini e i PanPers. La trasmissione è stata seguita da 332.000 spettatori con il 2.3% di share. Su Tv8 GialappaShow è stato seguito da 889.000 spettatori, con il 5.51% di share.

Affari tuoi, Striscia la Notizia e Chissà chi è: gli ascolti di De Martino, Ricci e Amadeus

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 spazio al consueto appuntamento con Affari tuoi. Il programma condotto da Stefano De Martino continua a registrare ascolti record. Nella puntata di lunedì 28 ottobre, in cui ha giocato Stefano, concorrente della Toscana, ha segnato 5.714.000 spettatori con il 26.7% di share. Su Canale5, Striscia la Notizia con Sergio Friscia e Roberto Lipari è stato seguito da 2.913.000 spettatori pari al 13.6% di share. Il Nove ha lasciato spazio a Chissà chi è. Il programma condotto da Amadeus è stato seguito da 743.000 spettatori con il 3.6% di share.