Ascolti tv giovedì 29 febbraio: chi ha vinto tra Doc Nelle Tue Mani 3 e Terra Amara Gli ascolti tv di giovedì 29 febbraio: chi ha raggiunto il maggior numero di telespettatori tra Rai 1 con Doc Nelle tue mani 3 e Canale 5 con Terra Amara. Tutti i dati auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di giovedì 29 febbraio 2024 ha regalato ai telespettatori intrattenimento, film e fiction e programmi di informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda un altro appuntamento con Doc Nelle tue mani 3 che nella prossima settimana vedrà il finale di stagione. Su Canale 5 invece è andata in onda la soap Terra Amara. Italia Uno con Le Iene presentano Inside ha raccontato i segreti di Cosa Nostra con l'inchiesta di Gaetano Pecoraro e Francesca di Stefano sulla mafia siciliana. Ecco tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra Rai 1 con Doc Nelle tue mani 3 e Canale 5 con Terra Amara

Doc Nelle Tue Mani 3 andato in onda su Rai Uno ieri sera, giovedì 29 febbraio 2024, continua ad appassionare gli italiani. Il settimo appuntamento con la serie con Luca Argentero ha registrato 5.160.000 spettatori pari al 26.9% di share. La soap opera Terra Amara su Canale 5 ha raggiunto invece 3.026.000 telespettatori con lo share del 15,74%. Vince la sfida in termini di ascolti tv, quindi, X.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Il film Una questione privata andato in onda su Rai 2 ieri sera è stato seguito da 315.000 spettatori (1.5% di share). Splendida Cornice su Rai 3 ha registrato 826.000 telespettatori, share 4,43%. Le Iene presentano – Inside ha appassionato 1.161.000 telespettatori con share 7,32%, Dritto e rovescio su Rete 4 ha intrattenuto, invece, 729.000 telespettatori, share del 4,69%. Attacco al potere – Olympus has fallen su Tv8 ha registrato 458.000 telespettatori pari ad uno share del 2,34%. Only Fun Comico Show sul NOVE ha segnato 689.000 telespettatori, share 3,44%. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 806.000 telespettatori, share 5,29%. La finale di MasterChef Italia 13 in onda su Sky Uno che ha visto la vittoria di Eleonora Riso è stata seguita da 1.062.000 spettatori con il 4.9% di share nel primo episodio e 1.021.000 spettatori con il 5.9% nel secondo episodio.