Eleonora Riso è la vincitrice di MasterChef 13, sul podio Michela Morelli e Antonio Mazzola Eleonora Riso è la vincitrice di MasterChef 13. Si è aggiudicata il premio di 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare un libro di ricette.

A cura di Daniela Seclì

Eleonora Riso è la vincitrice di MasterChef 13. La finale del programma con i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, si è tenuta giovedì 29 febbraio su Sky Uno. Eleonora Riso è riuscita a battere Michela Morelli e Antonio Mazzola, arrivati sul podio con lei. La concorrente si è aggiudicata 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il suo libro di ricette, intitolato Laboratorio di Sapori, con la casa editrice Baldini+Castoldi. Uscirà l'8 marzo. Per lei anche la possibilità di frequentare un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Eleonora Riso ha vinto MasterChef 13: cosa è successo durante la finale

Durante la finale di MasterChef, Eleonora Riso ha proposto dei piatti che sono stati molto apprezzati. Ha definito il suo menu Ichigo Ichie – Quant’è bello leggere tra le righe e ha spiegato di avere letto un libro che descriveva il concetto giapponese di "Ichigo ichie" ovvero l'arte di vivere a pieno il presente:

Perché la vita è un susseguirsi di avvenimenti ognuno dei quali è unico e irripetibile: l’invito è quello di non rimandare, provando a fare cose mai fatte prima, cambiando le cose se non ci sentiamo bene, rincorrendo i momenti speciali e respirando.

Quindi ha aggiunto di essersi accorta che il suo obiettivo nella vita è "quello di ricercare un minimo di equilibrio". Da lì è nato un menù che si ispira alla cucina giapponese: "Intrecciandola alle mie tradizioni e alle mie esperienze, rendendo protagonisti gli ingredienti a cui sono affezionata, perché mi ricordano dei momenti importanti e significativi della mia vita".

La classifica di MasterChef13

Come dicevamo, a salire sul podio con Eleonora Riso, sono stati Michela Morelli e Antonio Mazzola. Al quarto posto si è classificata Sara Bellinzona, che è stata eliminata dopo la Mystery Box e l’Invention Test con Andreas Caminada.

Chi è Eleonora Riso

Eleonora Riso fa la cameriera e ha 27 anni. Si definisce una ragazza fuori dagli schemi, caratteristica che esprime anche cambiando spesso il taglio e il colore dei suoi capelli. È nata in provincia di Livorno, poi si è trasferita a Pisa. Attualmente vive a Firenze, dove ama stare a contatto con la natura, in una casa nel bosco: "Una sorta di comune". Qui si dedica a numerose attività, dall'apicoltura alla raccolta della legna, fino alla cura dell'orto. Negli anni ha sofferto di disturbi alimentari, che ha affrontato anche appassionandosi alla cucina. "Per una questione etica" preferisce cucinare piatti vegani e vegetariani. Ecco i piatti che ha presentato durante la finale:

L’antipasto Nonno Umami, chips di carta di riso, con “insalata russa” scomposta, concentrato di acciughe e vin santo, wasabi; Fiume Sacro, dei ravioli al vapore ripieni di patate aromatizzate al rosmarino, tartare di trota marinata, pompelmo, brodo dashi; Pelle Ribelle, anguilla in doppia cottura e laccata, salsa di albicocche e alloro, insalatina di sedano, cetriolo, mela verde, rafano e zenzero; infine, Mochi = Grande Fortuna, mochi ripieno di bavarese al cocco e cardamomo con frutta fresca, bubble tea con sfere al caffè e tè matcha.