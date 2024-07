video suggerito

Ascolti tv domenica 7 luglio: chi ha vinto tra Tim Summer Hits 2024 e Segreti di famiglia Chi ha vinto tra la musica di Tim Summer Hits, evento con Carlo Conti e Andrea Delogu proposto da Rai1 e la soap turca Segreti di famiglia, trasmessa da Canale5. Tutti i dati Auditel di ieri domenica 7 luglio.

A cura di Daniela Seclì

La prima serata di ieri, domenica 7 luglio, ha offerto agli spettatori eventi musicali, film, serie tv e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso Tim Summer Hits 2024 con Carlo Conti e Andrea Delogu. Canale5 ha proposto la serie Segreti di famiglia. Su Rete4, spazio all'approfondimento di Quarta Repubblica. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di domenica 7 luglio.

(DATI IN AGGIORNAMENTO)

La sfida degli ascolti tv tra Tim Summer Hits 2024 e Segreti di famiglia

Nel corso della prima serata di domenica 7 luglio, Rai1 ha lasciato spazio alla serata musicale di Tim Summer Hits 2024 condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. Tra gli artisti che hanno preso parte all'evento anche Alessandra Amoroso, Annalisa, Loredana Bertè, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Mahmood, Tony Effe. Non è andata in onda l'esibizione di Pino D'Angiò per rispetto alla famiglia dopo la notizia della morte dell'artista. Canale5 ha lasciato spazio alla serie tv Segreti di famiglia, serie turca con Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan e Hüseyin Avni Danyal.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai2 in onda Il velo nuziale – Una dolce attesa, film con Lacey Chabert, Kevin McGarry, Autumn Reeser, Karen Kruper e Alison Sweeney. Rai3 ha trasmesso Report con Sigfrido Ranucci. Italia1 ha proposto Gli idoli delle donne, film con Lillo, Greg, Corrado Guzzanti, Marina Valdemoro Maino, Ilaria Spada e Francesco Arca. Rete4, infine, ha trasmesso Quarta Repubblica, programma di Nicola Porro.