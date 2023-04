Arisa saluta Federica dopo l’eliminazione: “Grande lavoratrice, mi hai fatto sentire importante” Arisa dopo l’eliminazione di Federica Andreani ad Amici ha aggiunto un post su Instagram a lei dedicato: “Grazie per le emozioni che mi hai dato e per tutte le volte che mi hai fatto sentire importante per te”. Poi le parole dell’ex allieva: “Sono diventata sicura di me stessa”.

A cura di Gaia Martino

Federica Andreani ha dovuto abbandonare la scuola di Amici di Maria de Filippi ieri, sabato 15 aprile 2023. La cantante ha perso al ballottaggio finale contro Ramon ed è stata costretta a salutare i suoi compagni d'avventura e i professori, in particolare Arisa che l'ha accompagnata nel percorso e che nelle ultime ore le ha dedicato un post sui social: "Mi hai resa fiera di te sempre", le parole. Anche l'ormai ex allieva ha commentato la sua eliminazione: "Non credevo di entrare ad Amici, non avevo mai fatto una lezione di canto. Ora sono sicura di me stessa".

La dedica di Arisa per Federica Andreani dopo l'eliminazione

Arisa dopo l'eliminazione di Federica Andreani ha aggiunto un post sui suoi profili social per salutare la giovane cantante. "Questo è uno scatto di Fede mentre manda un bacino a tutti voi", le prime parole prima di parlare alla sua ormai ex allieva:

Piccola Fede, quanta strada hai fatto per arrivare fino a qui. Sei una ragazza pulita, forte, una grande lavoratrice, in grado di non prendersi mai troppo sul serio ma di prendere sempre sul serio tutto. Mi hai resa fiera di te sempre. Grazie per tutte le emozioni che sei stata in grado di darmi e per tutte le volte che mi hai fatto sentire importante per te.

L'insegnante di Amici ha poi augurato alla cantante di "avere ancora tanto cibo per dar da mangiare ai tuoi sogni e farli diventare grandi", poi il consiglio: "Non mollare la musica se è quello che ti rende felice, valuta bene se è vero amore e abbi sempre cura di te. Ti voglio bene, Ros".

Le parole di Federica

Anche Federica dopo l'eliminazione ha parlato ai microfoni di Witty Tv per raccontare le sue emozioni. L'allieva si è detta contenta di essere arrivata sino a questo punto del Serale, "non mi aspettavo di entrare, venivo dal nulla, non avevo mai fatto niente neanche una lezione di canto", le parole. Amici per la cantante è stata "una sorpresa", ma ha provato "anche paura perché andavo incontro a qualcosa che non sapevo cosa fosse". L'inconsapevolezza, ha spiegato, è stata forse l'arma vincente: "Dicevo "Vengo dal fare la parrucchiera, ogni giorno sono contenta perché sto facendo una cosa che è impossibile". Grazie al talent show ha imparato tante cose, conosciuto professionisti e insegnanti di canto "strepitosi", "ho iniziato ad avere la consapevolezza di quello che sapevo fare e piano piano sono diventata anche più sicura. Ho trovato tante belle persone, amici, voglio continuare a fare questo nella vita", le parole.