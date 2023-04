Serale di Amici 2023, Federica eliminata: cosa è successo nella puntata del 15 aprile 2023 Federica è uscita da Amici 2023. È l’unica eliminata della quinta puntata del talent, andata in onda sabato 15 aprile. Federica è arrivata al ballottaggio finale contro Ramon, ballerino. Condivide il momento dell’annuncio con Angelina, la sua migliore amica nella scuola.

A cura di Giulia Turco

Federica è uscita da Amici nella puntata del serale di sabato 15 aprile 2023. Il quinto appuntamento con il talent show di Maria De Filippi ha sancito l'eliminazione di una delle cantanti più affezionate di questa edizione. Federica era al ballottaggio finale con il ballerino Ramon. Arrivata ai casting senza aver mai fatto studi di canto e raccontando di aver lavorato come parrucchiera, Federica ha fatto un percorso di grande crescita nella scuola e ha stretto anche importanti amicizie, come quella con Angelina.

Chi è uscito nella puntata del 15 aprile 2023 di Amici 2023: Federica eliminata

Poco prima di ricevere il verdetto finale, è palpabile la tensione in casetta tra i ragazzi. Stanno per scoprire chi tra Ramon e Federica dovrà lasciare per sempre la scuola. “Grazie di tutto, sono tornato a vivere come in una grande famiglia, come ho sempre desiderato”, spiega Ramon. Poi è il turno di Federica, che riceve la notizia da Maria. “Non sai quanto ti ringrazio, perché mi hai aiutato. Ai casting cercavo scuse solo perché in realtà avevo paura, volevo andare via”. Poco dopo Federica abbraccia i compagni e lascia per sempre la scuola.

Cosa è successo nella quinta puntata del Serale di Amici 22

La quinta puntata di Amici si chiude con l'esibizione di Clara ospite della serata, sulle note di Origami all'alba, il brano portato al successo grazie alla serie Mare Fuori. È stato un appuntamento ricco di emozioni e lacrime, prima quelle di Aaron, poi quelle di Cricca che sfoga l'emotività per un ballottaggio particolarmente sentito. Angelina continua a stupire con le sue performance pop e Wax dedica a Maria De Filippi una sua versione di un brano di Gaber. Sentito il guanto di sfida tra Angelina e Federica, amiche inseparabili. Sfida tesissima anche tra le ballerine Isobel e Maddalena, che questa volta danno il meglio con una performance in cui si trovano a ballare e cantare contemporaneamente.