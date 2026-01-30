Arianna David e il dramma dei figli mai nati: “Due aborti a 44 anni, un dolore che non passa mai”

Arianna David, eletta Miss Italia nel 1993 e da anni volto noto del piccolo schermo, ha deciso di condividere un lato intimo e doloroso della sua vita privata, legato al desiderio di maternità e alla sofferenza per la perdita di due bambini. Oggi è felicemente legata a David Liccioli, l'uomo che ha sposato nel 2017 dopo un colpo di fulmine. Una storia d'amore solida, nata dopo un periodo buio per la showgirl, che in passato aveva denunciato di essere stata vittima di stalking. Con Liccioli, Arianna ha trovato stabilità, ma il loro sogno di allargare la famiglia si è scontrato con una realtà drammatica.

Il dramma delle gravidanze perse

La showgirl ha spiegato di aver cercato con forza un figlio dal marito quando era già una donna adulta: "Sono rimasta incinta a 44 anni di mio marito David per due volte, ma abbiamo perso entrambi i bambini". Per lei si tratta di una ferita aperta che prescinde dalla gioia che già vive come madre: "Le mie creature non nate sono sempre nel mio cuore, e il fatto di avere due figli grandi e sereni non allevia il dolore di questa mancanza". David è infatti già mamma di Tommaso e Gregorio, nati dal lungo legame con l'imprenditore Marco Bocciolini, ma quel vuoto lasciato dalle gravidanze interrotte con l'attuale marito resta un peso che porta dentro quotidianamente.

Il retroscena sul passato: "Lui non ne voleva sapere"

Il racconto di Arianna David si sposta poi ancora più indietro nel tempo, rivelando un altro episodio doloroso legato al periodo in cui era legata al padre dei suoi figli maggiori. La showgirl ha ricordato una gravidanza affrontata in un clima di solitudine e rifiuto: "Prima ancora di questi due aborti ero rimasta incinta del padre di Tommaso e Gregorio, ma lui non ne voleva sapere". Nonostante la paura, la reazione di allora fu di grande determinazione: "Ricordo che ero disperata, ma gli dissi che me ne sarei occupata da sola: avrei fatto da madre e padre a quel bambino che poi non è mai nato". Una promessa di amore incondizionato verso una creatura che, purtroppo, non è mai venuta alla luce, segnando l'ennesimo bivio doloroso.