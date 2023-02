Antonino Spinalbese ad Antonella Fiordelisi: “Ti devi frenare, provochi e attacchi”

Al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha dato dei consigli ad Antonella Fiordelisi. L'ha invitata a frenare il suo comportamento e a smetterla di provocare gli altri concorrenti del reality. La gieffina si è difesa: "Io è da due mesi che non provoco nessuno qui dentro, se tu non te ne sei accorto…". Antonino, tuttavia, non è apparso d'accordo.

Antonino Spinalbese ha ribadito la sua convinzione che, a volte, Antonella Fiordelisi abbia un atteggiamento troppo provocatorio: "Antonella, ma di cosa non mi sono accorto…A volte anche una risposta è una provocazione se detta in un certo modo". La concorrente ha protestato: "Ma se iniziano sempre loro". Pronta la risposta di Spinalbese:

Questi discorsi li facevo quando mia madre mi prendeva a schiaffi con mia sorella e dicevamo: "Ha iniziato lei", "No, ha iniziato lui". Quante volte mi hanno provocato in questo programma, compreso il tuo fidanzato…E non è che a me non vada di rispondere o di fare altro. Mi dico: "Tanto finirà". Per te non dare una risposta è come darla vinta, ma non è così. È tutto nella tua testa.