Antonella sempre più disperata dopo l’uscita di Edoardo dal GF: “Non ce la faccio così”

A cura di Elisabetta Murina

Antonella Fiordelisi è sempre più disperata dopo l'uscita di Edoardo Donnamaria dal Grande Fratello Vip. La concorrente fatica a continuare la sua avventura nella casa senza il fidanzato e, per questo, si lascia andare alla nostalgia e alle lacrime. In suo soccorso l'amica Nikita Pelizon.

Le lacrime di Antonella Fiordelisi

Sdraiata sul divano della casa, Antonella si lascia andare a un pianto disperato per la mancanza di Edoardo, che nell'ultima puntata del GF Vip è stato squalificato per via di alcune frasi ritenute inopportune. La ragazza si copre il volto con il braccio e, con gli occhi bagnati dalle lacrime, dice all'amica Nikita: "Io non ce la faccio, è tosta così".

Nikita prova allora a farla ragionare, invitandola a non lasciarsi travolgere dalle emozioni e a non mettere in dubbio l'amore che Edoardo prova nei suoi confronti: "Non gli fa piacere vedere che adesso stai così, non dubitare del fatto che ti stia pensando. Lui ti pensa e ti ama". Ma Antonella è inconsolabile: non sembra riuscire a smettere di piangere, ripensando ai sei lunghi mesi mesi che ha trascorso ininterrotti con il fidanzato.

Edoardo Donnamaria urla fuori dalla casa del GF Vip

Anche Edoardo sembra non riuscire a fare i conti con la mancanza di Antonella. E così, solo 24 ore dopo la sua squalifica, si è recato fuori dalla casa del GF Vip in piena notte per urlare il suo amore alla fidanzata, con tanto di megafono. Il suo messaggio, prima che scattasse la censura da parte della regia del reality, si è udito forte e chiaro: "Antonella mi manchi". Alcuni dei coinquilini hanno avvertito la ragazza, che ha raggiunto il giardino di corsa, sentendo così con le sue orecchie le urla del fidanzato.