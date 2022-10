Antonella Fiodelisi bacia di nuovo Edoardo, suo padre: “Ha paura degli uomini, per questo fa così” Tra Edoardo e Antonella sembra tornare il sereno. Un lungo chiarimento sfocia in un nuovo tenero bacio, ma Fiodelisi è sempre più incoerente agli occhi del pubblico. A spiegare il motivo ci pensa il padre sui social: “Ha incontrato parecchi co**ioni, è spaventata”.

A cura di Giulia Turco

Antonella Fiordelisi torna ad avvicinarsi ad Edoardo Donnamaria dopo le recenti incomprensioni. Il concorrente aveva deciso di prendere le distanze, infastidito dai comportamenti di Antonella particolarmente vicina ad Antonino Spinalbese negli ultimi giorni. È lei a chiedergli un confronto che, a quanto pare, riporta il sereno nel loro rapporto.

In difesa di Antonella Fiordelisi interviene il padre Stefano

Eppure bisogna ammettere che i continui cambi di direzione di Antonella hanno avuto un riscontro anche nel gradimento del pubblico, che su Twitter si è lamentato delle attenzioni che ha dato ad Antonino dopo il bacio ad Edoardo. A prendere le difese della ragazza ci ha pensato il padre Stefano Fiordelisi, che su Twitter ha spiegato il motivi dei suo comportamenti che possono sembrare poco chiari e coerenti. “Antonella ha una tremenda paura degli uomini. Vi assicuro che ha incontrato parecchi co**ioni. Credo che abbia solo bisogno di un nostro consiglio, che sagariseguirà… per la prima volta…”.

L'ultimo confronto tra Antonella e Edoardo

Nelle ultime ore Antonella ed Edoardo hanno deciso di chiarirsi, per capire che direzione debba prendere il loro legame nella Casa. Donnamaria si è sentito molto ferito vedendola scherzare con Antonino e superando a suo parere il limite: “Pensi di avere dei motivi per comportarti come ti sei comportata dopo la puntata?”, le chiede. “Con te sono stato sincero al centro per centro e ho sbagliato perché si vede che tu non sei il tipo di persona che apprezza determinati comportamenti. Non sono disposto a farmi trattare in questo modo”, ha messo in chiaro.

Dal canto suo, Antonella ha tentato di spiegare: “Quando mi piace una persona metto in atto delle strategie, perché devo capire davvero com’è fatta. Lo faccio anche un po’ apposta, perché voglio vedere come reagisci”. Edoardo non condivide il suo ragionamento: “Vedere una persona che si diverte a far star male un’altra persona. Non riesci mai a metterti nei panni degli altri”. Alla fine Antonella decide di mettere un taglio alla discussione promettendo più comprensione ad Edoardo, che la stringe in un nuovo tenero bacio.