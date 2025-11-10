Anticipazioni Uomini e Donne di oggi 10 novembre: Cristiana bacia Federico e Ernesto si elimina, una coppia se ne va

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 10 novembre. Fanpage.it apprende che la puntata è stata ricca di baci, ma anche di liti. Sia nel Trono Classico che nel Trono Over. Inoltre, una coppia ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Cristiana e Federico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 10 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Fanpage.it ha appreso che è stata particolarmente intensa e, soprattutto, ricca di baci. La tronista Sara Gaudenzi ha baciato Jakub, mentre Cristiana Anania ha baciato Federico, causando la reazione di Ernesto che è andato via. Intanto, Cinzia Paolini e Rocco Bruno hanno lasciato insieme il programma. Ma vediamo tutti i dettagli.

Gemma, secondo quanto apprende Fanpage.it, è uscita con Roberto. L'esterna si è rivelata particolarmente piacevole. Il cavaliere ha anche cantato una canzone alla dama del Trono Over. Così, Gemma ha deciso di continuare nella conoscenza. Entra nel vivo il trono di Ciro Solimeno. Il tronista ha incontrato le sue corteggiatrici.

Colpo di scena per Barbara. Da un mese ormai, la dama sta frequentando Edoardo. Tuttavia, in studio ha avuto un'amara sorpresa. Ha scoperto che l'uomo ha baciato Cinzia M. Barbara sente di non poter più dare fiducia al cavaliere ed è intenzionata a mettere fine alla loro conoscenza. Atmosfera completamente diversa per Cinzia Paolini e Rocco Bruno. I due hanno deciso di lasciare insieme il programma di Maria De Filippi per vivere la loro relazione lontano dalle telecamere.

Veniamo alla tronista Sara Gaudenzi. È uscita con Jakub e tra loro c'è stato un bacio. In esterna ha riconfermato di stare molto bene con lui. È uscita anche con Marco ma in studio ha rimarcato come non riesca a fare passi avanti con lui. Tra loro c'è una discussione. Durante la registrazione, Sara ha preso anche delle decisioni importanti: ha eliminato Niccolò e Andrea, due dei suoi corteggiatori.

Quello di Sara a Jakub non è stato l'unico bacio della registrazione di lunedì 10 novembre. La tronista Cristiana Anania ha baciato Federico Cotugno in esterna. Vedendo la loro sintonia, Ernesto Passaro ha lasciato il programma. La tronista è uscita anche con Simone e ha confidato che al momento è il corteggiatore che le dà più serenità. Tra Agnese e Roberto, intanto, tutto procede per il meglio, ma Federico Mastrostefano non intende farsi da parte.