Anticipazioni GFVip: “Marco Bellavia sarà in puntata, rivelazioni clamorose”, cosa accadrà stasera “Questa sera Marco Bellavia romperà il silenzio a parlerà ad Alfonso Signorini”, ha fatto sapere Federica Panicucci anticipando i temi caldi della puntata di giovedì 6 ottobre del GFVip.

A cura di Giulia Turco

Giovedì 6 ottobre torna in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Dopo la scorsa puntata focalizzata sull'uscita di scena di Marco Bellavia, questa volta l'ex concorrente sarà presente in studio e farà a Signorini rivelazioni importanti. Naturalmente il racconto tornerà a comprendere anche le storie della Casa nella loro pluralità, dalla solitudine di Antonino Spinalbese che ha vissuto la sua prima settimana senza Ginevra Lamborghini, fino al discusso e misterioso matrimonio di Sofia Giaele.

Marco Bellavia torna al GFVip per raccontare la sua verità

A confermare la presenza di Bellavia nella puntata del GFVip del 6 ottobre è Federica Panicucci che nel suo spazio dedicato al reality nel corso di Mattino Cinque ha rilasciato alcune anticipazioni. "Questa sera Marco Bellavia romperà il silenzio a parlerà ad Alfonso Signorini: ci saranno rivelazioni clamorose”, ha fatto sapere la conduttrice. Il suo agente Tony Toscano ha fatto sapere che Marco sta meglio e che questi giorni di riflessione a mente lucida lo hanno aiutato a ritrovare la serenità. In puntata si parlerà anche della scelta di Sara Manfuso di lasciare la casa e delle ragioni che l'hanno spinta a varcare la porta rossa nel pomeriggio di mercoledì 5 ottobre.

La solitudine di Antonino Spinalbese dopo la squalifica di Ginevra

Sarà impossibile, inoltre, non parlare dell'esercito di fanbase che in questi giorni hanno mostrato il loro sostegno a Ginevra Lamborghini, che ha lasciato il programma in lacrime dopo la dolorosa squalifica. In particolare ci si concentrerà sulla solitudine di Antonino che ha sentito la sua mancanza e che spera di poterla rivedere in puntata. "Si svegliava quando mi svegliavo io e andava a letto quando ci andavo io. tante persone hanno sentito la sua mancanza. C'è stato un lutto il giorno dopo. Senza nulla togliere a Giovanni o Marco, ma con lei c'era proprio feeling".