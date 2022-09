Anticipazioni Amici 22, tra i concorrenti che hanno ottenuto la maglia c’è anche Mattia Zenzola Via alla nuova edizione di Amici che riparte dal pomeridiano di domenica 18 settembre su Canale 5. Durante la prima puntata vedremo i primi 19 allievi che hanno ottenuto il banco, tra i quali spicca Mattia Zenzola il ballerino costretto a lasciare la scuola lo scorso anno. Luigi Strangis tornerà in studio per riconsegnare la coppa della passata edizione.

A cura di Giulia Turco

Amici 22, è tutto pronto per iniziare. La prima puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 18 settembre su Canale 5 è stata registrata e i primi allievi hanno già preso posto tra i banchi della scuola. Tra gli ospiti che vedremo in puntata, tanti volti protagonisti della stagione Mediaset alle porte e non solo. A consegnare le maglie sono entrati in studio Can Yaman, Pio e Amedeo, Alessia Marcuzzi, e ancora Leonardo Pieraccioni, Roberto Saviano, Christian De Sica e Salvatore Esposito.

Grande emozione per il ritorno di Luigi Strangis, vincitore della passata edizione, che ha cantato il suo nuovo singolo e ha consegnato la coppa che verrà custodita fino al termine del prossimo serale. L'appuntamento settimanale di Amici riprenderà da martedì 20 settembre, per lasciare spazio ai funerali della regina Elisabetta, che saranno seguiti nella giornata di lunedì 19 settembre.

Svelato il destino di Mattia Zenzola per la classe di danza

Quello di Mattia Zenzola era uno dei casting più attesi di questa nuova edizione. Il giovane ballerino di latino americano originario di Bari era un volto particolarmente amato della passata edizione che, nel corso dell’anno, si è trovato costretto a lasciare la scuola per via di un infortunio alla caviglia che gli ha impedito di continuare a ballare. I professori hanno deciso di dargli una nuova opportunità e, grazie al consenso di Raimondo Todaro, Mattia si è subito aggiudicato un posto nella classe di latino. Nella stessa squadra, al momento sono stati arruolati anche Megan, alla quale l’insegnante ha dato un mese di prova, e Asia, che ha già suscitato il malcontento di Alessandra Celentano.

Chi sono i nuovi allievi della scuola di Amici 22

Com’è noto, la classe di Amici andrà a definirsi nel corso dell’anno e molti dei volti che sono stati ammessi nella scuola potrebbero essere rimpiazzati da nuovi sfidanti. Per il momento però i professori sono partiti scegliendo 19 alunni, 13 i ragazzi e 6 le ragazze, (tre le quali soltanto una cantante) come rivelano le anticipazioni circolate sui social. Vediamo di chi si tratta.

Per la categoria canto:

NDG – Lorella Cuccarini

Federica – Arisa

Wax – Arisa

Piccolo G – Rudy Zerbi

Cricca – Arisa/Lorella Cuccarini

Andrea – Arisa

Aaron – Rudy

Tommy Dali – Rudy Zerbi

Per la categoria ballo:

Ramon – Alessandra Celentano

Rita – Alessandra Celentano

Gianmarco – Alessandra Celentano

Megan – Raimondo Todaro

Samu – Emanuel Lo

Ludovica – Emanuel Lo

Maddy – Raimondo Todaro/manuel Lo

Mattia – Raimondo Todaro