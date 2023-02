Anticipazioni Amici 22, puntata 19 febbraio: “Tre allievi al Serale, ospite un big di Sanremo 2023” Nella puntata di Amici 22, registrata oggi, che andrà in onda domenica 19 febbraio 2023 tre allievi avrebbero ricevuto la maglia per il Serale: le anticipazioni fornite da Amici News.

A cura di Gaia Martino

Questo pomeriggio di venerdì 17 febbraio è stata registrata la puntata di Amici di Maria de Filippi 2022/2023 che andrà in onda domenica 19 febbraio 2023 dalle ore 14 su Canale 5. In studio sarebbero state affidate tre nuove maglie del Serale: tre allievi dunque sarebbero volati nella fase finale del talent show che partirà prossimamente. Nessun concorrente sarebbe stato eliminato al termine delle quattro sfide, "ospite della puntata un Big di Sanremo 2023". Le anticipazioni fornite dalla pagina Twitter Amici News.

"Consegnata la maglia per il Serale a tre allievi"

Nella puntata di Amici registrata oggi in studio tre allievi sono volati al Serale: stando alle anticipazioni fornite da Amici News, i nomi che avrebbero avuto il pass per la fase del programma in onda nella prima serata di Canale 5 prossimamente sarebbero quelli di Gianmarco, Angelina e Maddalena. La ballerina ultima citata si sarebbe classificata prima al termine della gara di ballo giudicata da Eleonora Abbagnato, seguita da Samu e Gianmarco. Ultimo Paky.

Nessun allievo sarebbe stato eliminato. Nel daytime di venerdì 17 febbraio 2023 è stata comunicata la decisione di Jore di abbandonare il talent show: l'allievo ha lasciato il banco di Amici 22 per motivi personali, stando a quanto rivelato dal programma.

Gli ospiti della puntata del 19 febbraio 2023

Stando alle anticipazioni, Mr. Rain, reduce dalla sua avventura al Festival di Sanremo 2023 avrebbe cantato in studio il brano con cui ha gareggiato alla kermesse, Supereroi. Avrebbero partecipato alla puntata in qualità di giudici anche Sangiovanni e il direttore d'orchestra Beppe Vessicchio. Eleonora Abbagnato avrebbe giudicato la gara di ballo. Assente in studio Emanuel Lo: si legge che il maestro di canto ha partecipato alla puntata in collegamento video con lo studio.