Jore abbandona la scuola di Amici 22 per motivi personali Nel daytime di Amici di Maria de Filippi oggi, venerdì 17 febbraio 2023, è stata resa nota la decisione di Jore. L’allievo ha deciso di abbandonare la scuola del talent show per motivi personali.

A cura di Gaia Martino

Jore ha abbandonato la scuola di Amici di Maria de Filippi 22. Nel daytime del talent show andato in onda questo pomeriggio di venerdì 17 febbraio 2023, è stato mostrato il momento nel quale il cantante, uno degli ultimi ad essere entrato a far parte della scuola, abbandona la casetta. Il suo banco era comunque a rischio: nell'ultima puntata del programma Rudy Zerbi aveva chiesto alla produzione la possibilità di sostituire uno dei suoi allievi, tra cui Jore, con Mezkal.

Perché Jore ha deciso di abbandonare la scuola di Amici 22

Al termine del pomeridiano di oggi, è comparsa una scritta: "Jore ha deciso di abbandonare la scuola per motivi personali", poi è stato mostrato il momento nel quale il cantante saluta i suoi, ormai ex, compagni d'avventura. Jore ha abbracciato tutti, sorridente, poi è stato aiutato e accompagnato alla porta da Mattia Zenzola.

Lorenzo Sengoni, in arte Jore, non ha specificato i motivi esatti che lo hanno spinto a lasciare definitivamente il programma nel quale era entrato a far parte circa un mese fa, dopo aver vinto la sfida contro Cricca. Dopo la partecipazione ad Area Sanremo 2022 che gli aveva permesso di esibirsi davanti ad Amadeus e alla Commissione Musicale Rai di Sanremo Giovani – terminata senza lieto fine – era riuscito a conquistare un banco ad Amici 2022/2023. Motivi personali lo hanno costretto a ritirarsi.

Il suo banco era già a rischio

Una decisione del tutto inaspettata per i fan del programma, Jore ha deciso di abbandonare Amici dopo che il suo banco aveva iniziato a vacillare. Nell'ultima puntata del talent show infatti, il suo maestro, Rudy Zerbi, aveva chiesto alla produzione la possibilità di sostituire uno dei suoi allievi con Mezkal. Non era chiaro entro quanto tempo sarebbe stata effettuata la scelta, ma l'addio sarebbe spettato a uno tra Jore e Piccolo G. Con ogni probabilità, la decisione del cantante potrebbe dunque evitare la sostituzione del docente di canto.