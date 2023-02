Amici anticipazioni: Rudy Zerbi potrebbe sostituire uno tra Piccolo G, Aaron e Jore Le anticipazioni della puntata di Amici di domenica 12 febbraio. Rudy Zerbi rivela di stare pensando di sostituire uno dei suoi allievi.

A cura di Stefania Rocco

Possibile eliminazione a sorpresa in arrivo ad Amici 2022/2023. Secondo le anticipazioni diffuse dal sito GossipeTv, Rudy Zerbi avrebbe chiesto alla produzione del talent show la possibilità di sostituire uno dei suoi allievi. Il coach di canto ha già individuato il potenziale allievo sul quale puntare in vista del serale che è arrivato in studio pronto a un confronto con gli allievi di Zerbi, cantanti che vedono vacillare la loro partecipazione al programma. A rischio ci sono Aaron, Jore e Piccolo G che potrebbero essere costretti ad abbandonare il talent a un passo dalla fase serale.

Tiziano Ferro ospite di Maria De Filippi

Altro arrivo a sorpresa nello studio di Amici, ma questa volta si tratta di un giudice. Maria De Filippi ha voluto che a giudicare la sfida dei cantanti ci fosse un personaggio di eccezione, Tiziano Ferro. La classifica di canto stilata dal cantautore si è conclusa con il primo posto di Angelina, seguita da Aaron, Federica, Cricca, Niveo, Jore, NDG, Wax e Piccolo G. Lorella Cuccarini ha anticipato che se Angelina dovesse risultare prima anche la prossima settimana, otterrà la maglia del serale. Sono ancora molti i posti disponibili che gli allievi in gara dovranno contendersi.

Garrison e Kledi Kadiu giudici del ballo

A giudicare la prima gara di ballo della puntata è stato invece Garrison, affiancato da un altro ex protagonista del talent, Kledi Kadiu, e Kristian Cellini. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato Alessio, seguito da Samu, Gianmarco, Maddalena, Paky, Mattia, Megan e Benedetta. Isobel e Ramon, che hanno già ottenuto l'accesso al serale, non si sono esibiti. Mattia, eseguito un altro compito assegnatogli da Alessandra Celentano, è riuscito a strappare dei complimenti all'insegnante di danza. Prima che la puntata si concludesse, De Filippi ha chiesto ad Arisa di esibirsi insieme ad Angelina e a Federica sulle note di Let it be.