Anna Tatangelo torna su Canale 5 con Scene da un matrimonio 2 Mentre arriva la conferma del doppio appuntamento di Silvia Toffanin nel weekend di Canale 5, pare che il sabato possa tornare ad inserirsi anche Anna Tatangelo con la seconda parte di Scene da un matrimonio.

A cura di Giulia Turco

Si naviga a vista, in casa Mediaset. Il palinsesto dei prossimi weekend di Canale 5 è in continuo aggiornamento, nelle ultime ore. A vacillare era stata la conferma di Silvia Toffanin sul suo doppio appuntamento con Verissimo, sia al sabato che alla domenica pomeriggio. Ora c'è il sì definitivo. Al quale si aggiunge l'ipotesi ritorno di Anna Tatangelo con Scene da un matrimonio. Lasciando scoperto un solo tassello: quello del primo pomeriggio della domenica che, facendo due conti, dovrebbe spettare al nuovo programma di Maria De Filippi.

Anna Tatangelo apre il sabato pomeriggio di Canale 5

Il weekend di Canale 5 si arricchisce di proposte. Mentre resta una certezza l'appuntamento con Verissimo dalle 16:30 in poi, pare che a fare da apripista al pomeriggio targato Mediaset da sabato 19 marzo tornerà ad esserci Anna Tatangelo. Dopo un buon risultato in termini di ascolti della prima edizione conclusa lo scorso 4 dicembre, stando alle indiscrezioni di Bubinoblog Scene da un matrimonio sarebbe pronto a tornare con una seconda carrellata di appuntamenti, così come era stato previsto dai listini di Publitalia.

La domenica spazio a Verissimo e Maria De Filippi

Come Fanpage aveva anticipato, Silvia Toffanin manterrà l’impegno della domenica pomeriggio con il suo salotto di Verissimo. Le indiscrezioni parlavano di un prolungamento del doppio appuntamento fino alla metà di aprile. La conferma che Verissimo non chiuderà a marzo arriva dal direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri che tramite la pagine Twitter Qui Mediaset ha fatto sapere:

Grazie Silvia Toffanin! #Canale5 è lieta di annunciare che #Verissimo proseguirà anche con l'appuntamento della domenica. Silvia ha accolto la richiesta della rete di continuare con la doppia puntata: avanti tutta.

Ora si attende solo la conferma che a fare da traino al Verissimo della domenica, al posto di Amici slittato al serale, ci possa essere il nuovo format targato Fascino, Ultima Fermata. Non è esclusa l’idea che possa testare il gradimento del pubblico nella fascia pomeridiana, per poi avanzare, più avanti, in prima serata.