Anita scivola su una presunta bestemmia in diretta, Signorini glissa con una risata e va avanti Chiamata in confessionale per le nomination, Anita sembra scivolare su una presunta bestemmia. Signorini glissa con una risata rumorosa, nel dubbio. L’impressione è che sia meglio evitare una qualsivoglia polemica, abbassando i riflettori su ogni indizio di colpa per evitare la possibilità di montare un caso mediatico.

A cura di Giulia Turco

(per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La terza puntata del Grande Fratello è andata, ma l’appuntamento torna a strettito giro con un cambio di programmazione che colloca il reality di Canale 5 il giovedì sera anziché il venerdì. Dopo aver accolto tutti i concorrenti in casa nei primi due calci d’inizio, si entra finalmente nel vivo del racconto, nelle liti, nell’esplorazione delle vite e dei sentimenti e l’impressione è che certe questioni un tempo vitali siano lasciate volontariamente ai margini dello show.

Il GF lascia correre le presunte infrazioni

Reduce da edizioni in cui si dava la caccia alla parola fuori luogo e in cui la squalifica era all’ordine del giorno, il pubblico del GF ha ormai preso l’abitudine a vigilare sul comportamento degli inquilini della Casa. Già in più di un’occasione gli spettatori hanno stanato casi di presunta bestemmia, o comunque esternazioni fin troppo colorite che in passato sarebbero finite di certo nel mirino di provvedimenti disciplinari. È il caso di Claudio Roma, tra gli ultimi a varcare la porta rossa, al quale sarebbe sfuggita un’esternazione blasfema in settimana. La questione tuttavia è stata lasciata cadere nel vuoto e in puntata il concorrente è stato a malapena menzionato. Stesso discorso per Anita che, rimasta ai margini della puntata, quando viene chiamata in confessionale per le nomination sembra scivolare su una bestemmia. Signorini glissa con una risata rumorosa, nel dubbio. L’impressione è che sia meglio evitare una qualsivoglia polemica, abbassando i riflettori su ogni indizio di colpa per evitare la possibilità di montare un caso mediatico.

L'indice di gradimento di Anita Olivieri

D’altronde il pubblico sui social è diviso. C’è chi sostiene che dalla bocca della concorrente sia uscita una bestemmia bella e buona e chi pensa abbia semplicemente detto “Oddio..”, sentendo all’improvviso la voce di Signorini e sussultando per lo spavento. Entrata nella Casa insieme a Giuseppe Garibaldi con il pretesto dello sketch divertente sui loro nomi, Anita Olivieri non è tra le concorrenti più apprezzate dal sentiment del pubblico. Di fatto finora ha raccontato ben poco di sé, mostrandosi per lo più collaborativa nel gruppo ma saccente nei modi di fare, sicuramente poco modesta. La 26enne romana arriva al GF presentando una sfilza di lauree oltre al fatto di essere da sempre considerata bellissima, ma Anita dovrà presto tirare fuori le sue carte per aggraziarsi il pubblico e non finire ai margini del racconto.