Angelica Baraldi dopo il Grande Fratello: “Mirko e Perla? Mi veniva chiesto di stare tra di loro” “Mi dispiace tantissimo non poter più stare vicino a Mirko e a Perla, in un momento che li metterà in grande difficoltà. Mi sento un po’ inutile”, spiega Angelica eliminata dal GF, a proposito del prossimo ingresso di Greta Rossetti nella Casa. “Non ce l’ho con lei, capisco la sua reazione impulsiva”.

A cura di Giulia Turco

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Angelica Baraldi rompe il silenzio dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello. Tornata a casa e riunita al suo fidanzato Riccardo, l’ex concorrente tira le somme di un’esperienza che è stata a tratti emotivamente difficile, dalle battute infelici di Giampiero Mughini all’accusa di essere fin troppo vicina a Mirko Brunetti. Ora Angelica racconta la sua verità.

Cosa ne pensa Angelica dell’ingresso di Greta Rossetti nella Casa

Tra i temi più scottanti della settimana c’è certamente il prossimo ingresso di Greta Rossetti al GF, che metterà sottosopra la dinamica appena creata tra Mirko e Perla, ormai sempre più vicini. “Penso che il Grande Fratello e gli autori siano dei veri geni e che stiano mettendo il carico da 100 per farci tenere incollati letteralmente alla televisione”, commenta via social Angelica Baraldi, protagonista indiretta della liason. “Sicuramente questo ingresso porterà degli squilibri all’interno della Casa e destabilizzerà questa avvicinamento tra Mirko e Perla”, continua. “Mi dispiace tantissimo perché non essendo più lì dentro non posso più stare vicino a Mirko e soprattuto a Perla, cercando di aiutarli in questo momento che li metterà sicuramente in grande difficoltà. Mi sento un po’ inutile”, confessa. In quanto alle accuse di Greta di essere una “gatta morta”, sembra che Angelica abbia definitivamente archiviato il passato: “Non ce l’ho con lei perché comprendo i suoi fastidi e capisco la sua reazione impulsiva”.

Il ruolo di Angelica tra Mirko e Perla

Scacciati i pregiudizi sull’etichetta di “gatta morta”, Angelica nella Casa ha dovuto combattere con l’accusa di essere di troppo in mezzo alla coppia di ex fidanzati Mirko e Perla. “Volevo fare da un po’ chiarezza su questo argomento”, spiega ora sui social. “Stavo sempre con Mirko e Perla perché me lo chiedevano loro esplicitamente. All’inizio c’era imbarazzo e disagio, dopo tutto quello che è successo tra di loro. Quando c’ero io invece si sentivano più sereni, entrambi mi vedevano come una persona di fiducia”, aggiunge. Ora che lei non è più una concorrente in gioco, Perla e Mirko sono arrivata vicinissimi al bacio, alludendo più volte alla loro intimità. “Non volevo essere né una cozza né nulla, semplicemente stavamo bene insieme”.