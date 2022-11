Anastasia Kuzmina dopo l’eliminazione a Ballando con le stelle: “Lorenzo Biagiarelli sta male” Anastasia Kuzmina commenta l’eliminazione da “Ballando con le stelle” e rivela che Lorenzo Biagiarelli non ha reagito bene all’inaspettata sconfitta.

La scorsa puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 19 novembre, ha visto l'eliminazione dalla gara della coppia formata da Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. Un duro colpo per lo chef di "È sempre Mezzogiorno" che, infatti, stando alle parole della sua insegnante di ballo non ha incassato bene la sconfitta.

La rivelazione di Anastasia Kuzmina

Rispondendo ad alcune domande rivoltele sui social, la ballerina prova a raccontare il suo stato d'animo a seguito di un'eliminazione che nessuno si sarebbe aspettato e rivela: "Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori". Secondo Anastasia Kuzmina, quindi, era chiaro il volerli allontanare dalla competizione e ha dichiarato che il suo partner di ballo non ha reagito bene all'eliminazione: "Lore sta male. Mi ha detto: ‘Abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri’. Vero, abbiamo pensato bastasse ballare e migliorare. Abbiamo sbagliato. PS: Sua suocera è morta 10 ore prima della puntata".

Il silenzio di Lorenzo Biagiarelli

La coppia potrebbe rientrare con il ripescaggio, quindi non è detta l'ultima parola, ma l'eliminazione è stata davvero inaspettata, dal momento che Biagiarelli è stato uno dei concorrenti che ha dimostrato di tenere particolarmente alla gara, impegnandosi e dando il meglio di sé, come dichiarato anche da Carolyn Smith che però ha sottolineato come ogni performance fosse "senza anima". La circostanza in cui è avvenuto il tutto, poi, non ha aiutato il 32enne all'elaborazione della sconfitta. Come ha sottolineato anche la ballerina, la puntata si è svolta a sole dieci ore dalla scomparsa della madre di Selvaggia Lucarelli, la sua compagna. Lo chef non ha commentato la questione sui social, dove si è chiuso in un silenzio piuttosto eloquente, che fa emergere quanto dispiacere gli abbia causato andar via dalla gara, soprattutto perché in ogni sua esibizione non gli sono stati fatti sconti.