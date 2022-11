Lutto per Selvaggia Lucarelli: “Mia mamma è morta di Covid e compromessi” La notizia viene condivisa dalla stessa giornalista sui social network: “È morta di Covid e di compromessi”, ha scritto.

Lutto per Selvaggia Lucarelli. È morta sua madre, Nadia. La notizia viene condivisa dalla stessa giornalista sui social network: "È morta di Covid e di compromessi", ha scritto. Questa sera, Selvaggia Lucarelli dovrebbe regolarmente essere in diretta televisiva a "Ballando con le stelle", nella prima puntata post-Montesano.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha ricordato sua madre raccontandola come una donna che ha rinunciato a molto di se stessa, in favore delle persone che ha amato: "So che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato- anche consapevolmente- il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare".

Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili. Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato- anche consapevolmente- il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare. Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, “correte, non vi preoccupate per me”. Come era lei, come ha vissuto.

Le reazioni

Tantissimi fan, anche tanti colleghi, hanno abbracciato virtualmente Selvaggia Lucarelli con commenti di supporto e di sostegno. La scrittrice Paola Barbato: "Mi dispiace comunque tanto, Selvaggia. Comunque ci si arrivi, a perdere un genitore, è un brutto traguardo". Saverio Tommasi, scrittore e giornalista di Fanpage.it: "Riesci a farci riflettere, con garbo, anche in un momento del genere.Un abbraccio doppio, anche per questo".