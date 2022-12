Guillermo Mariotto a Selvaggia Lucarelli dopo la lite: “Mi scuso con tutto il cuore” Il giurato si scusa con Selvaggia Lucarelli dopo le parole della scorsa settimana. Lo fa regalandole ironicamente una scimmietta, vezzeggiativo che le aveva attribuito la scorsa settimana.

A cura di Andrea Parrella

Finisce a tarallucci e vino, si direbbe da qualche parte, l'alterco tra Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli che aveva segnato la prima semifinale di Ballando con le Stelle. In un momento molto concitato Mariotto, in disaccordo con Lucarelli, aveva contestato le sue parole su Iva Zanicchi, definita "squallida" dalla collega giurata. Questo aveva portato lo storico giudice a condannare il suo atteggiamento: "Ti stai comportando come una scimmia arrabbiata per il fidanzato, che getta escrementi contro tutti".

Mariotto si scusa regalando una scimmietta a Lucarelli

L'inizio della seconda semifinale di venerdì 2 dicembre non poteva non prevedere un momento di chiarimento tra i due e, dopo la richiesta di Alberto Matano di portarsi rispetto, Mariotto ha provato a rimediare con un regalo natalizio a tutte le giurate, Per Carolyn Smith un pupazzo a forma di yorkshire, per Rossella Erra un fenicottero, per Selvaggia Lucarelli, guarda caso, una scimmietta.

Il momento di ilarità è stato accolto con rigidità da Selvaggia Lucarelli, che ha precisato: "Non voglio un regalo, sto ancora aspettando le tue scuse", riferendosi proprio alle parole pronunciate dal suo vicino di banco la scorsa settimana. Mariotto ha quindi fatto ammenda con il sorriso: "Mi scuso con tutto il mio cuore". Sebbene Lucarelli si sia sciolta in un mezzo sorriso, non pare comunque aver accolto in toto le buone intenzione di Mariotto, che infatti ha definito una forma di "inutile captatio benevolentiae".

Mariotto si era scagliato contro Lucarelli

"Sono molto seccato da questo atteggiamento – aveva detto Mariotto la scorsa settimana in risposta alla contestazione che Lucarelli aveva mosso a Zanicchi – quello che sta vivendo la signora Zanicchi, come avere un marito malato e il fatto che riesca a venire qua con questa ironia che è stata la chiave di questa edizione di Ballando… arrivare al punto di darle della squallida mi sembra veramente fuori luogo".