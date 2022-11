Lorenzo Biagiarelli commosso in tv per la dedica di Leon, il figlio di Selvaggia Lucarelli Lorenzo Biagiarelli si commuove a “Oggi è un altro giorno” dopo il videomessaggio mandatogli da Leon, il figlio di Selvaggia Lucarelli, sua compagna da otto anni.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di "Oggi è un altro giorno", il programma pomeridiano di Rai1, è stato Lorenzo Biagiarelli, tra i protagonisti dell'ultima edizione di "Ballando con le stelle". Durante la chiacchierata con la padrona di casa, Serena Bortone, lo chef ha ricevuto una sorpresa inaspettata da Leon, il figlio di Selvaggia Lucarelli che da anni è la sua compagna.

La dedica di Leon

Già noto come chef nella trasmissione di Antonella Clerici "È sempre mezzogiorno", Lorenzo Biagiarelli non si è tirato indietro nel raccontare alcuni aspetti del suo privato, come ad esempio il suo rapporto con Selvaggia Lucarelli, da cui lo separano 16 anni di differenza. Durante il racconto della loro storia, quindi, Serena Bortone lo interrompe per mostrargli un video inaspettato. Si tratta di una dedica che Leon, il figlio della sua compagna, ha voluto fargli arrivare:

Ciao Lollo, sono ormai 8 anni che ci conosciamo e vivi con noi. Tu sai fare un sacco di cose: sai cantare, scrivere, cucinare, sai tre lingue e adesso anche ballare. Io non so fare davvero niente, però almeno una cosa ho imparato a farla, a volerti bene.

La commozione di Lorenzo Biagiarelli

Una vera e propria sorpresa per Biagiarelli che l'accolta con immensa gioia, senza riuscire a trattenere la commozione per un gesto d'affetto per lui così importante: "Questo è bellissimo, grazie. Poi non è così scontato. Io a Leon voglio un bene dell’anima, a me non me ne frega niente di piangere o mostrare le mie fragilità. Lui ha un papà e gli vuole un sacco di bene, io però sono più grande di lui sto con sua mamma e vivo con lui. Abbiamo solo 15 anni di differenza". Lo chef sottolinea come il ragazzo abbia la stessa età di uno dei suoi fratelli e non nasconde che ha temuto che il loro rapporto potesse essere più complicato. A queste considerazioni, poi, Biagiarelli aggiunge:

