Guillermo Mariotto critica Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli lo difende: “Sei uno stron*o” A Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto ha giudicato Lorenzo Biagiarelli “meccanico e noioso”. Selvaggia Lucarelli, reputando ingiusto il giudizio, ha difeso il concorrente.

Lorenzo Biagiarelli, nella puntata di Ballando con le stelle trasmessa sabato 12 novembre, si è esibito in un tango. La sua performance non ha convinto Guillermo Mariotto, che l'ha criticato aspramente non solo per l'esibizione, ma anche per il racconto della sua vita, che ha fatto prima di ballare. Alla fine, però, gli ha dato 8.

Ballando con le stelle, Lorenzo Biagiarelli racconta la sua infanzia felice

Lorenzo Biagiarelli ha raccontato la sua infanzia felice, con una famiglia che ha sempre cercato di proteggerlo dalle cose brutte della vita: "Ho scoperto solo dopo che la condizione economica della famiglia non era floridissima. Un giorno mia madre mi ha detto: "C'è stato un periodo in cui mangiavamo solo pasta e pomodoro a pranzo e cena". E io non capivo quale fosse la brutta notizia. Anche nel modo in cui i miei genitori si sono separati, ho ricevuto solo la parte bella. Ho sempre ricevuto solo il buono, vivevo come se nulla potesse andare storto. Era una felicità ordinaria, è brutto che molti non ce l'abbiano. Ho sviluppato grande empatia. Io sento che è diritto di tutti essere felici". Il concorrente ha provato a raccontarsi, ma Mariotto l'ha stroncato.

Guillermo Mariotto discute con Selvaggia Lucarelli

Dopo avere assistito alla performance di Lorenzo Biagiarelli, Guillermo Mariotto è stato decisamente poco lusinghiero: "Lui sempre meccanico, un soldatino di piombo. Poi quel racconto noioso". Rossella Erra ha difeso Lorenzo a spada tratta. E anche Selvaggia Lucarelli, compagna di Biagiarelli, ha detto di trovare ingiusto il giudizio di Guillermo: