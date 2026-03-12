Amici 25, il Serale inizia il 21 marzo: la novità Cuccarini-Peparini, i giudici e le squadre

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per il Serale di Amici 25. L'edizione in corso del talent show di Maria De Filippi sta per tornare in Tv, il sabato sera, con l'ultima fase, quella del Serale. La partenza era prevista inizialmente per il 28 marzo, ma la data è stata anticipata: la prima puntata è in programma, in prima serata su Canale5, sabato 21 marzo 2026. Sarà registrata, e non in diretta, come già successo nelle edizioni passate: il meccanismo e il regolamento sarà sempre lo stesso. Sono 17 i concorrenti e allievi ammessi dai professori alla fase del Serale: 7 ballerini e 10 cantanti, divisi in due squadre miste, si sfideranno a suon di musica e coreografie con un solo obiettivo, quello di conquistare la vittoria finale. Non c'è ancora conferma sui nomi che formeranno la giuria: al momento i rumors indicano tre profili, Emma Marrone, Irama e Rossella Brescia.

Quanto dura il Serale e quando finisce

La fase del Serale, quindi, parte sabato 21 marzo 2026 e dovrebbe durare circa 9 settimane. In 9 puntate, in prima serata su Canale5, gli allievi dovranno dimostrare il loro talento ai giudici e al pubblico televisivo con l'obiettivo di conquistare il podio. Salvo cambi di palinsesto improvvisi, la finale dovrebbe essere programmata per il 16 maggio 2026.

Il regolamento: squadre e giudici

Il regolamento dell'ultima fase del programma è sempre lo stesso. Ogni puntata prevede sfide tra le squadre di allievi, cantanti e ballerini, con esibizioni di canto e di ballo che saranno giudicate dai giudici. Le squadre saranno capitanate come sempre dalle coppie di insegnanti: ecco le divisioni. Lorella Cuccarini e Veronica Peparini sono i leader della squadra formata da Angie, Lorenzo, Michele, Simone e Alex. Anna Pettinelli e Emanuel Lo rappresentano Gard, Opi, Valentina, Alessio e Kiara, e infine Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono a capo della squadra formata da Caterina, Elena, Plasma, Riccardo, Antonio, Emiliano, Nicola. Tutte le puntate termineranno con una o più eliminazioni.

Non c'è ancora conferma ufficiale sulla giuria che quest'anno, stando agli ultimi rumors circolati, sarebbe stata del tutto rivoluzionata. I tre nomi che circolano insistentemente sono quelli di Emma Marrone, Irama e Rossella Brescia, ma Mediaset non ha ancora annunciato se saranno effettivamente loro i volti chiamati a giudicare le esibizioni durante il Serale e a decretare l'eliminato di ogni puntata.

Dove vedere le puntate in tv e streaming

Il Serale di Amici andrà in onda, come da tradizione, in prima serata su Canale 5. Sarà possibile poi recuperare le puntate collegandosi alla piattaforma streaming Mediaset Infinity o su Witty Tv per rivederle.