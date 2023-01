Amedeo Goria: “Sono un fautore del sesso, Attilio Romita? Che torni a casa dalla compagna” Amedeo Goria si dice basito da Attilio Romita al GFVip. “La situazione con Sarah ci stava, ma dopo la reazione della sua compagna perché non è tornato a casa? Fa pensare che sia studiata a tavolino”, spiega ai microfoni di Turchesando. “Mi aveva chiamato prima di entrare, ora però mi lascia stupito”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Attilio Romita è la quota "matura" di questo Grande Fratello Vip, ma dopo una parentesi di successo dovuta alla sua spudorata schiettezza, il giornalista ha attirato l'astio del pubblico per quei suoi atteggiamenti nei confronti di Sarah Altobello che non sono affatto piaciuti. A criticarlo ci ha pensato un suo predecessore, e amico, Amedeo Goria, che intervistato da Turchese Baracchi in onda a Turchesando su Radio Cusano Campus, non si è affatto risparmiato sul suo conto.

Il consiglio di Amedeo Goria ad Attilio Romita

Goria ammette che prima di entrare nella Casa del GFVip Attilio Romita lo aveva chiamato per qualche consiglio. Pur essendo legato a lui da un rapporto di stima e affetto, Goria sostiene di essere rimasto piuttosto deluso dai suoi comportamenti. "Con Sarah Altobello continua ad andare avanti imperterrito nonostante la reazione della sua compagna. Mi sta stupendo", ammette ai microfoni di Turchesando.

"Il discorso con Sarah ci può stare, come io l'anno scorso corteggiavo Ainette, anche se poi lei si è irrigidita", sostiene. "Il fatto però che ora continui a restare in casa lascia pensare che fosse tutto pensato a tavolino e che la sua compagna fosse d'accordo", spiega Goria. "Se ci tiene tanto a Mimma perché non tornare a casa? Ha già fatto tre mesi, non penso che possa mai vincere".

È finita con Vera Miales

Non è un mistero che Goria dia un grande fautore del sesso. “Incito chi non è più tanto giovane a darsi ancora da fare, ad amare il sesso e l’erotismo perché ci mantengono più giovani e poi fa bene, scarica le endocrine”, spiega nel corso della sua intervista in radio. In quanto alla sua vita sentimentale ammette che il tormentato amore con la modella Vera Miales è ormai solo un ricordo. “È finita 11 mesi fa”, conferma. “Si è arrabbiata per una presunta storia con un’altra donna, che poi non si è rivelata vera. Adesso però va abbastanza d’accordo con Guenda”.