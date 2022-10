Alfonso Signorini sgrida Cristina Quaranta al GF VIP: “Orribile quello che hai detto, chiedi scusa” Al GF VIP questa sera Alfonso Signorini ha sgridato Cristina Quaranta per una frase detta in Casa mentre si sfogava con alcuni suoi inquilini: “Hai detto “mongoloide” in accezione negativa, questa cosa non mi è piaciuta”.

A cura di Gaia Martino

Cristina Quaranta dopo aver litigato furiosamente con Nikita Pelizon nella precedente puntata andata in onda, in Casa ha raccontato ai suoi inquilini di aver sofferto molto negli ultimi anni. Alfonso Signorini in diretta su Canale 5 questa sera ha chiesto alle due concorrenti perché non riescono ad andare d'accordo. Dopo aver ascoltato i pareri di entrambe, ha ripreso l'ex di Non è la Rai: "Ti ho voluta per la tua personalità, ma una cosa non mi è piaciuta".

Il confronto tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon

Chiamate a confrontarsi, Nikita e Cristina hanno parlato del loro rapporto. La modella ha confessato che le piacerebbe avere una convivenza serena nella Casa ma ha fatto presente di non aver sentito scuse dalla sua inquilina per le frasi urlatele contro: "A me piacerebbe avere una convivenza serena, mi farebbe piacere se fossimo tutti sereni. Non sapevo delle perdite di Cristina, sicuramente difficili da superare. Però ci tengo a dire che non è che mi ha chiesto scusa, nelle ultime giornate siamo state più mature". La Quaranta ha replicato, sottolineando quanto siano distanti caratterialmente: "Noi non ci siamo capite. Io non ce l'ho con lei. Per come sono fatta io, lei non mi si avvicina. Lei mi ha attaccata per prima".

Alfonso Signorini contro Cristina Quaranta

Alfonso Signorini ha poi interrotto il confronto tra le due concorrenti per sgridare la concorrente Cristina Quaranta per una frase detta durante uno sfogo.

Ho voluto Cristina per la sua personalità, ma non mi sei piaciuta. Hai sclerato ok ma può capitare. Quello che non mi è piaciuto è che non so con chi stessi parlando, ma litigando hai detto una serie di insulti, aggettivi negativi e tra questi anche la parola "mongoloide" in accezione negativa, è una roba orribile. Devi chiedere scusa, mi ha dato proprio fastidio. Non si può a 50 anni cadere in queste cose tremende.

L'ex di Non è la Rai si è scusata dandogli ragione.