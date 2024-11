video suggerito

Alfonso Signorini e il dettaglio nel sorriso che scatena gli spettatori: "Cosa ha fatto ai denti?" Un particolare del sorriso di Alfonso Signorini ha catturato l'attenzione dei fan, scatenando un acceso dibattito sui social. Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, in onda martedì 12 novembre, molti spettatori hanno notato un cambiamento nei suoi denti.

Nella puntata del Grande Fratello di martedì 12 novembre gli spettatori non hanno prestato attenzione solo alle dinamiche dello show – dall'ingresso di Stefano Tediosi alle critiche contro Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato – ma anche a un dettaglio nel look di Alfonso Signorini. Il padrone di casa, infatti, nel corso della trasmissione non ha risparmiato sorrisi a favore di telecamera e in molti sui social hanno commentato il cambiamento nella sua dentatura. Cosa è successo al sorriso del conduttore?

"Cosa ha fatto Alfonso Signorini ai denti?"

Nonostante l'ultima puntata del Grande Fratello fosse ricca di spunti di discussione, sul web in molti si sono concentrati su un unico argomento: scoprire cosa fosse successo al sorriso del conduttore del reality show di Canale 5. Su X si leggono diversi tweet sul tema: "Ma solo io ho notato che i denti di Alfonso Signorini sono più bianchi del solito?" E ancora: "Cosa ha fatto Alfonso Signorini ai denti? Non lo so, parlava in modo diverso oppure l'ho notato solo io?" Tra le ipotesi più quotate c'è quella di uno sbiancamento o dell'applicazione di faccette o di una protesi dentaria. Non si esclude, poi, che l'effetto fosse dovuto alle luci presenti nello studio.

Alfonso Signorini fa una battuta sul comportamento di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorni ha chiesto a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato cosa fosse successo all'interno della Casa. I due, infatti, solo poche ore prima erano finiti nell'occhio del ciclone a causa di un video catturato dalla diretta del reality in cui si scambiavano effusioni. Nel filmato si vede come, appena svegli, si fossero coperti per intero con un piumino, posizionato in modo tale da diventare una capanna. Il conduttore ha scelto di non mandare le immagini in diretta ma ha chiesto spiegazioni su quanto stesse accadendo: "Stamattina ho visto che il vostro piumino ha raggiunto vette eccelse". Lorenzo Spolverato ha negato ogni allusione e ha spiegato che si trattava solo di prospettiva.