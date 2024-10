video suggerito

“Il Grande Fratello non mi diverte più”: la reazione di Alfonso Signorini alla lamentela della spettatrice Alfonso Signorini ha replicato alla lamentela di una telespettatrice che ritiene che i concorrenti del Grande Fratello pecchino di scarsa simpatia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

Alfonso Signorini ha ricevuto una lettera da una lettrice di Chi che si è definita "un'affezionata telespettatrice". La donna gli ha confidato di non trovare più divertente il Grande Fratello. In particolare ritiene che i concorrenti pecchino di scarsa simpatia. L'unica cosa che ha apprezzato di recente è stata la coreografia che Enzo Paolo Turchi ha insegnato ai gieffini. La replica del conduttore del reality di Canale5 non si è fatta attendere. Ma andiamo con ordine.

La lettera di lamentela sul Grande Fratello

Una donna ha indirizzato una lettera ad Alfonso Signorini: "Gentile Alfonso Signorini, perdoni la sfacciataggine, ma da qualche anno il Grande Fratello non mi diverte più". La lettrice del settimanale Chi ha assicurato che il problema per lei non risiede nel conduttore:

C'entra semmai il fatto che di questi nostri tempi purtroppo la simpatia scarseggia ovunque e io difficilmente trovo in tv qualcosa che mi diverta, che mi strappi un sorriso empatico e sincero.

L'unico guizzo che, secondo quanto racconta, l'avrebbe quasi "commossa di gioia" sarebbe scaturito dalla visione della coreografia che Enzo Paolo Turchi ha preparato per i concorrenti. E ha concluso: "Poi, se riuscissero a essere tutti un po' più simpatici, divertenti, leggeri, ironici e autoironici (prendendo esempio da lei!), li guarderei ancora più volentieri".

La replica di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, nella replica pubblicata su Chi, ha dato ragione alla lettrice: "I momenti in cui la Casa del Gf diventa un grande palcoscenico dove creatività e talento sono messi a servizio di chi guarda da casa sono meravigliosi. Quest'anno, grazie alla scuola e al mestiere di Enzo Paolo Turchi, tutto è più semplice e spero possa dare momenti ancora più piacevoli. Quanto alla leggerezza, all'ironia e soprattutto all'autoironia, beh quelle sono qualità quasi introvabili. Non solo tra i concorrenti del Grande fratello… Un caro saluto!".