Al GF gli inquilini accusano Shaila e Lorenzo di recitare, Luca Calvani attacca: “Vogliono le prime clip” Nella puntata di martedì 12 novembre del Grande Fratello, gli inquilini hanno commentato il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L’impressione della maggior parte dei concorrenti è che il loro legame non sia spontaneo e sincero. Alfonso Signorini ha lanciato una frecciatina alla coppia, ripresa dalle telecamere mentre si scambiava effusioni: “Il vostro piumino ha raggiunto vette eccelse”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata di martedì 12 novembre di Grande Fratello, Alfonso Signorini ha cercato di capire se tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sia vero amore o semplice strategia, chiedendo agli spettatori di dare un parere sulla vicenda. Nella Casa del Grande Fratello, invece, c'è qualcuno che ha le idee chiare su di loro. Luca Calvani, infatti, non si è risparmiato: "Volevano le clip, dovrebbero essere più furbi".

Alfonso Sigornini commenta le effusioni tra Shaila e Lorenzo: "Il vostro piumino ha raggiunto vette eccelse"

Alfonso Signorini si è domandato se la storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sia genuina: "La loro passione è scoppiata in Spagna e questo ha dato adito a parecchi dubbi sulla spontaneità del loro rapporto, tanto che in molti pensavano che fosse un copione". Ha poi lanciato una frecciatina sul loro comportamento all'interno della Casa: "Il vostro piumino ha raggiunto vette eccelse. Certo che non vi risparmiate". Il riferimento era agli atteggiamenti dei concorrenti nelle ultime ore, catturati dalle telecamere e diventati virali sui social, dove sono stati fortemente criticati dagli utenti.

Shaila Gatta risponde alle critiche degli inquilini della casa: "C'è chi rosica"

In una clip andata in onda nell'ultima puntata del Grande Fratello si sente Javier Martinez confessare a Enzo Paolo Turchi – convinto che Shaila e Lorenzo recitino – di essere felice di averla allontanata: "Amanda mi ha detto che ho scansato un fosso. Lei è fatta per stare con il giocatore di serie A. Mi ha detto che se fossi stato ricco sarebbe stato meglio, mi parlava sempre di viaggi". Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi sono convinti che si tratti di "show" e che ci sia una strategia di mezzo. Secondo Helena Prestes, poi, Shaila starebbe usando Lorenzo per visibilità. L'opinione più tranchat, però, l'ha data Luca Calvani: "Io non ce la faccio più. Sono chiamato a commentare perché sono qui. Dico che dovete essere un po più furbi. Siete un po' meglio come migliori amici che come amanti. Volete le prime clip, i primi blocchi del programma". Shaila Gatta si è detta disinteressata alle critiche: "La verità si vede, forse qualcuno rosica. A me non me ne frega niente".