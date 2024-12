video suggerito

Alfonso Signorini al GF sgrida Shaila Gatta per la lite con Helena: "Contenuti terribili e inaccettabili" Alfonso Signorini nella puntata del GF di stasera ha sgridato Shaila Gatta per le frasi rivolte a Helena Prestes durante la lite in settimana. Il conduttore si è rivolto anche a Giglio accusandolo di non essere intervenuto: "Me la prendo anche con Giglio che aveva quella faccia da schiaffi lì dietro che rideva".

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini ha aperto la puntata del Grande Fratello di stasera, lunedì 2 dicembre, con la lite tra Shaila Gatta e Helena Prestes scatenatasi negli ultimi giorni per via di una lettera che la brasiliana ha scritto per Lorenzo Spolverato in occasione del compleanno. "Le accuse sono state chiare e forti" ha commentato il conduttore prima di sgridare Shaila Gatta dopo che si è scusata per i modi usati: "Le tue scuse, Shaila, ci hanno stancato. Sembra una liturgia. Se è brutto sentirle certe cose, evitate di dirle".

La sgridata di Alfonso Signorini a Shaila Gatta

Alfonso Signorini ha sgridato Shaila Gatta per le offese rivolte a Helena Prestes durante lo scontro. L'ex velina è rimasta in silenzio davanti alle parole del conduttore: "Hai avuto una forma in questo litigio talmente violenta, che è inaccettabile. Vedere una donna che si scaglia così contro un'altra donna è terrificante, quando le hai detto che senza gli altri non è nessuno, l'hai pugnalata. Volevi ferirla. Quella è malvagità e questa roba non può essere accettata. Non faccio un discorso di parolacce, guardo i contenuti. Sono terribili. Non si possono accettare queste cose". Signorini se l'è presa anche con Giglio, presente alle spalle di Shaila durante lo scontro: "Me la prendo anche con Giglio che aveva quella faccia da schiaffi lì dietro che rideva. Avrebbe dovuto dire qualcosa".

Jessica Morlacchi a Helena Prestes: "Cattiva, crudele, non sta bene"

Dopo aver assistito alle immagini dello scontro tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes, Signorini ha sgridato anche Jessica accusandola di aver usato la parola "squilibrata" contro la sua inquilina. La Morlacchi, allora, ha dichiarato: "So cosa vuol dire squilibrata, sono cose che conosco bene, ci sono passata e mi sono dovuta curare per tanti anni. Lei non sta bene, è malvagia, cattiva, crudele. Lei è una provocatrice seriale, gode. Vorrei che Helena stesse lontana da me. Se pensa di provocarmi, le chiedo di lasciare stare. Te lo chiedo con educazione".