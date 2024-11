video suggerito

GF fuori controllo, Shaila contro Helena: “Vai dallo psicologo, che cultura avete in Brasile” Doppio scontro al Grande Fratello, la tensione nella Casa e anche nel tugurio è particolarmente alta, come dimostrano i litigi che hanno come protagonisti Lorenzo Spolverato e Yulia Boschi da un lato e Shaila Gatta ed Helena Prestes dall’altro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello, non mancano i momenti di tensione tra i coinquilini e nella serata di ieri, sia Lorenzo Spolverato che Shaila Gatta, hanno avuto degli scontri piuttosto pesanti con gli altri gieffini. Il modello milanese si trovava nel tugurio dove si è scagliato contro Yulia Boschi, mentre nella casa si stava consumando una lite tra l'ex velina e la modella brasiliana Helena Prestes. “Se hai un problema vai dallo psicologo, che cultura avete in Brasile”, le ha gridato contro.

Lo scontro tra Lorenzo e Yulia nel tugurio

I gieffini che si trovano nel tugurio, si sentono isolati dalle dinamiche della Casa, dove hanno lasciato le loro dolci metà e avvertono la necessità di sapere cosa sta accadendo al di là di quelle mura, dove è evidente che si stia consumando una furiosa lite. Lorenzo Spolverato, quindi, si avvicina alla porta per provare ad origliare e scatena l'ira di Yulia che, quindi, non gliele manda a dire:

Non capisci qual è il problema? Dai smatta un po’, smatta. Sei il primo che dovevi dare l’esempio. Dicevi che non ci dovevamo avvicinare alla porta e adesso lo fai. Se lunedì ci puniscono e ci fanno rimanere qui io non ci sto! Stai facendo una bella figura, continua. Dici le cose e poi non dai l’esempio. Io non ci voglio rimettere per te. Non urlare e fai come ca**o ti pare. Vai continua pure a comportarti così. Rompi sempre i co***ni dalla mattina alla sere e poi fai come cavolo ti pare. Tu vuoi ascoltare cosa dice Shaila? Io non parlo con Giglio! Tu da giorni dice che non ci dovevamo avvicinare. Io sono una donna libera e adesso ti dico quello che mi pare. Lunedì ci faranno una ramanzina enorme. Stai avendo atteggiamenti controproducenti. Ti hanno ripreso per gli atteggiamenti aggressivi e adesso continui. Non ti stai comportando come dovresti.

Lorenzo Spolverato, quindi, si è immediatamente alterato e scagliandosi contro la gieffina: "Ma cosa ti frega se io mi alzo e vado lì? Ma qual è il tuo problema? Perché se avessi sentito parlare Giglio non lo avresti fatto? Che te ne frega".

Shaila Gatta e il monologo contro Helena Prestes

Dall'altro lato della Casa, invece, la tensione è altissima tra Shaila Gatta ed Helena Prestes. Le due sono ormai ai ferri corti e sembra che non abbiano alcuna voglia di provare a trovare un equilibrio. Tra gli episodi scatenanti, quello che avrebbe fatto saltare l'ex velina sarebbe stata una lettera scritta dalla modella brasiliana per Lorenzo Spolverato, dopo che in più occasioni ha detto di non provare nulla nei suoi confronti. La napoletana, quindi, si scaglia contro la gieffina in un lungo monologo in cui manifesta il suo disappunto nei confronti di un comportamento che reputa falso e fastidioso:

Mi stai sulle scatole, capito? Ti ho scoperto, perché questa sei, stai zitta perché non hai niente da dire. Che ridi? Ti chiedo scusa per la parolacce, a differenza tua chiedo scusa in faccia. Sai perché lo fai? Per fare i favori, come l'altra sera, per farmi un contentino, perché non sei consapevole di te stessa, o lo sei così tanto che questo volevi, e te lo sto pure dando, ma non mi interessa. Perché sei finta, dall'inizio alla fine. Perché hai scritto la lettera a Lorenzo? Dimmelo. Perché lo hai fatto, proprio ieri. Quando sapevi che stavo organizzando il compleanno, lui è il mio compagno, che c'entri tu? hai detto che non te ne frega niente di lui e allora perché ti sei messa seduta qui, davanti a tutti, a scriverla? Perché volevi si sapesse che lo stavi facendo.

La modella guarda la sua inquilina ridendo e controbatte: "Io sono una donna libera. Ti stai contraddicendo, stai facendo una figura, non riesco neanche a rispondere, perché non è che mi fa pena, ma mi dispiace per lei". La lite continua, con Shaila che si rivolge alla modella alzando i toni e chiedendole i motivi che la spingono a chiedere di lei in giro:

Io non vado a chiedere a Pamela o Mariavittoria perché parlano con te, non me ne frega niente, non ti faccio parlare perché hai detto un sacco di stronzate. Quello che fai tu è diverso. Perché controlli se la gente parla con me? Dimmelo. Mi hai rotto il cazzo, starò passando per una cafona, se fossi amica mia non faresti quello che fai. Ridi, perché lo sai che mi istighi. Sei una falsa.