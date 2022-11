Alfonso Signorini a Patrizia Rossetti: “Diventi ogni giorno più giovane grazie a Luciano Punzo” Alfonso Signorini in puntata ha salutato la Vip Patrizia Rossetti con una battuta: “Sembri sempre più giovane grazie a Punzo”. Alla vigilia della diretta Edoardo Donnamaria aveva raccontato che i due Vip avevano vissuto una notte di passione, si sarebbe trattato però di un clamoroso troll.

La puntata del Grande Fratello Vip ieri sera si è aperta con la battuta di Alfonso Signorini sulla presunta notte di passione tra Luciano Punzo e Patrizia Rossetti. Edoardo Donnamaria lo ha rivelato alla vigilia della serata in diretta su Canale 5 ma a quanto pare avrebbe trollato tutti. Quando il conduttore in diretta ha salutato i Vip nella Casa ha scherzato con la Rossetti complimentandosi per la bellezza: "Diventi ogni giorno più giovane grazie a Punzo".

La reazione di Patrizia alla battuta di Alfonso Signorini

Quando Alfonso Signorini ha salutato i Vipponi nella casa del Grande Fratello si è rivolta a Patrizia Rossetti per farle un complimento, "Sembri sempre più giovane", poi ha scherzato: "Grazie a Luciano Punzo". La concorrente è rimasta interdetta: "Punzo?!" ha chiesto stranita mentre il napoletano se la rideva, "Che c'entro io?". "Poi ne parliamo" è stata la risposta di Signorini, ma l'argomento nel corso della puntata non è stato mai più trattato. Secondo gli utenti Twitter quello di Edoardo Donnamaria sarebbe stato un clamoroso troll.

Cosa aveva raccontato Edoardo Donnamaria

Tutti pensavano che Edoardo Donnamaria avesse lanciato un nuovo scoop sul GF Vip ma a quanto pare si sarebbe trattato di uno scherzo oppure di un fraintendimento. Alla vigilia della puntata di ieri sera il volto di Forum aveva confessato ad alcuni inquilini tra cui Edoardo Tavassi: "Mi sa che Luciano ha sc*pato con Patrizia". Alla conversazione era presente anche Attilio Romita, "Patrizia è bella, quello che pensa dice". Il video ieri è diventato virale ed è arrivato anche ad Alfonso Signorini: il breve sketch con Patrizia Rossetti ad inizio puntata però è stato l'unica occasione per citare l'accaduto, in diretta non ne ha mai più parlato. "Donnamaria ha fatto credere all'intero web che la Rossetti e Punzo avessero trascorso una folle notte di passione, un ca**aro incompreso" è stato il commento di un utente su Twitter.