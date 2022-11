“Luciano ha fatto sesso con Patrizia Rossetti al GF Vip”, la rivelazione shock di Edoardo Donnamaria Luciano Punzo e Patrizia Rossetti avrebbero fatto sesso nella casa del Grande Fratello Vip. Una rivelazione a luci rosse inaspettata che arriva da Edoardo Donnamaria. Per il momento nessun video di movimenti strani sotto le coperte a testimoniare il tutto. Sarà successo davvero? E cosa dirà Alfonso Signorini?

A cura di Elisabetta Murina

Una rivelazione inaspettata è arrivata in queste ore nella casa del Grande Fratello Vip. Pare che dopo Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria anche altri due concorrenti si siano lasciati andare a effusioni a luci rosse sotto le coperte. Questa volta si tratta di Luciano Punzo e Patrizia Rossetti.

La rivelazione shock di Edoardo Donnamaria

É stato il volto di Forum a lanciare questo nuovo scoop nella casa del GF Vip. Seduto in giardino con alcuni coinquilini ha infatti detto: "Mi sa che ieri Luciano ha s**pato". "Con chi?", è stata la risposta di Edoardo Tavassi. "Con Patrizia", ha poi continuato Donnamaria. "Lo penso anche io", ha di nuovo risposto Edoardo, che sembra confermare quindi l'ipotesi. Presente anche Attilio Romita che ha commentato: "Da questo punto di vista Patrizia è bella, quello che pensa lo dice". Al momento i due presunti interessati non hanno detto niente riguardo a quanto sarebbe successo questa notte, né ci sono video sui social che possano testimoniare strani movimenti sotto le coperte. Per questo rimane quindi solo una ipotesi, anche se Edoardo Donnamaria sembra parlarne con totale sicurezza. Quel che è certo è Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire un gossip del genere durante la puntata di questa sera, lunedì 28 novembre.

Luciano Punzo e il rapporto con l'ex fidanzata

Nella casa del GF Vip Luciano ha parlato diverse volte dell‘ex fidanzata Manuela Carriero e del motivo per il quale ha deciso di mettere fine al loro rapporto che sembrava procedere a gonfie vele. Parlando con Oriana Marzoli, il concorrente ha rivelato: "L'ho lasciata per amore. Io per amore, non voglio che una persona di cui sono innamorato per me si annulli, che rifiuta tutto ciò che vuole fare per me, non so come spiegarla questa cosa".