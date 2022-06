Albe nel cast di Tu sì que vales potrebbe sostituire Giulia Stabile Sembra che Giulia Stabile non sia stata riconfermata nel cast della prossima edizione di TSQV, per via di impegni lavorativi incompatibili con le registrazioni. Al suo posto sarebbe stato arruolato Albe, il cantante fresco fresco di Amici.

A cura di Giulia Turco

Si parla di un cambio di ruolo per Giulia Stabile, che per l’edizione 2022/2023 potrebbe non fare più parte della squadra di Tu sì que Vales restando, presumibilmente, nel corpo di ballo dei professionisti di Amici. Al suo posto, secondo le indiscrezioni, potrebbe arrivare un altro collega, questa volta un cantante, fresco fresco del talent show.

Albe potrebbe cimentarsi nella conduzione

Si tratta di Albe, il giovane cantante all’anagrafe Alberto La Malfa classe 1999 originario della provincia di Brescia, arrivato tra i finalisti di Amici. Sarebbe stato scelto come volto per la co conduzione del programma di Canale 5, accanto al resto del cast di conduttori. A lanciare l’ipotesi, non ancora confermata, è Amedeo Venza. D’altronde non è la prima volta che si vocifera della possibile esclusione della ballerina Giulia Stabile dal people show di quest’anno. Lo aveva già anticipato Davide Maggio, scatenando un polverone di polemiche sui social per la sua possibile assenza. A quanto pare nessun rancore con il team del programma, semplicemente le registrazioni non sarebbero state compatibili con i suoi impegni professionali.

Riconfermati giudici e conduttori di TSQV

In attesa di sapere quali saranno i suoi impegni per l'autunno, Albe si è goduto le ultime settimane della fidanzata Serena, che dopo Amici si ha trascorso con lui una vacanza in Puglia e poi una romantica fuga a Parigi, prima di partire da sola per New York. In sua assenza, Albe potrebbe cimentarsi con l'esperienza del tutto nuova della conduzione . Sempre secondo Davide Maggio, per il resto il cast di TSQV resterebbe invariato per la prossima stagione, che andrà in onda per la nona stagione consecutiva in prima serata su Canale 5. Tornerà la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, mentre dietro al bancone dei conduttori ci sarà ancora una volta Belen Rodriguez insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.