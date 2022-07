Sangiovanni e Giulia Stabile in crisi? La risposta del cantante La storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile prosegue a gonfie vele, nonostante i due abbiano degli impegni lavorativi che li portano a stare lontani, come spiega anche il cantante smentendo le voci di crisi.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le coppie più chiacchierate della tv, nate sotto i riflettori della scuola di Amici, ci sono Sangiovanni e Giulia Stabile, che si sono fatti conoscere partecipando al talent di Canale 5 conquistando l'affetto del pubblico che ha seguito con trasporto la loro storia d'amore. Eppure, il fatto che da qualche tempo non si mostrino insieme sui social ha fatto pensare che tra loro fosse scoppiata una crisi e che, quindi, si fossero allontanati per questo motivo. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cantante ha parlato anche della sua relazione con la ballerina e di come non si possa definire un rapporto canonico, smentendo voci di una possibile rottura.

Sangiovanni sul suo rapporto con Giulia

Il loro legame, forse anche per il fatto che sono entrambi giovanissimi, ha innescato subito una certa simpatia nel pubblico e nei fan che hanno seguito passo dopo passo l'evoluzione di questo sentimento così puro, che ha portato il 19enne a "mettere la testa a posto". Ma nonostante il desiderio di stare insieme ci sia, bisogna fare i conti con il lavoro che in entrambi i casi riempie totalmente le loro giornate, come spiega il cantane al Corriere:

Giulia mi dà tanto, mi fa stare bene, mi vuole molto bene: è bello essere voluti bene ed è bello anche ricambiare il bene quando te ne vogliono così tanto. Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici, ma cerchiamo di viverci la nostra relazione come se fossimo due ragazzi che non fanno questo mestiere e che vogliono solo volersi bene e aiutarsi reciprocamente.

La musica per aiutare chi è in difficoltà

Sangiovanni, che è diventato uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano, ha dichiarato di aver avuto sempre e solo un obiettivo sin da quando ha iniziato a fare musica, ovvero quello di aiutare chi non si sente compreso o accettato e di fare in modo che nei suoi brani si possa riconoscere e possa trovare conforto: