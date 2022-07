Giulia Stabile: “Sangiovanni è quello giusto, vorrei avere una famiglia con lui” Giulia Stabile si racconta in un’intervista dove parla della sua crescita personale e professionale, ma soprattutto del suo amore per Sangiovanni: “È vero che è il mio primo amore, ma per me è quello giusto” rivela la ballerina di Amici.

Giulia Stabile è diventata nell'arco di poco più di un anno uno dei volti più amati della televisione, dopo la vittoria ad Amici è entrata a far parte del mondo della Fascino, diventando una delle ballerine professioniste dei programmi di Maria De Filippi. In un'intervista rilasciata a TPI la 20enne ha raccontato la sua crescita, i progetti futuri, ma ha parlato anche dell'amore per Sangiovanni, conosciuto proprio nella scuola di Cinecittà e con il quale è pronta a trascorrere le prossime vacanze: "Parto con il mio fidanzato e la sua famiglia. Stanno decidendo tra diverse mete ma io mi sono persa nel frattempo".

L'amore con Sangiovanni

La loro storia d'amore è stata fin da subito pura, spontanea, libera da qualsiasi tipo di condizionamento, nonostante sia nata sotto i riflettori di un programma televisivo. Entrambi ventenni non hanno paura di dirsi innamorati e lo conferma anche la ballerina che si sbilancia:

È vero: ho solo vent’anni e quello con Sangiovanni è il primo amore. Ma non conta soltanto la giovane età o il fatto che sia il primo amore. Conta che tipo di persona hai a fianco e la persona che ho io al mio fianco penso proprio sia la persona giusta per me. Ho conosciuto Sangiovanni a un’età consapevole e sono consapevole che sia per me la persona giusta. Quindi, ‘sì, Sangiovanni è la persona con la quale vorrei avere una famiglia. Ho al mio fianco una persona che mi fa credere tanto nell’amore.

Parole che vanno completamente a smentire le voci di crisi che più volte si sono rincorse, ma la vera e unica difficoltà è quella di gestire il peso mediatico del loro rapporto: "Questa cosa ci pesava tantissimo, soprattutto all’inizio. Non ci siamo mai sentiti obbligati di dover pubblicare qualcosa sui social, ad esempio, ma è come se ci fosse sempre questo peso: se non pubblichi qualcosa sui social allora significa che siamo in crisi o ci siamo lasciati. Come se fosse sempre e solo quella dei social la verità".

La crescita professionale e personale di Giulia Stabile

L'approdo in televisione, dove la vedremo anche quest'anno sia nel corpo di ballo di Amici, che nel cast di Tu si que Vales, è stato formativo e determinante per la sua crescita personale: "Sono cambiata io perché sono cresciuta. Sento di essere cresciuta molto grazie a queste esperienze. Sono più indipendente. Riesco a capire meglio le cose che mi accadono. Ad accettarne di più altre". La danza è stata il motore principale della sua vita, sin da quando era una bambina: "Studio danza da che ho memoria praticamente. Ho iniziato a ballare a tre anni. Ho studiato 24 ore su 24. Sono passata dallo studiare per realizzare il mio sogno e da un momento all’altro realizzarlo". La passione e lo studio costante della danza, però, l'hanno portata nel tempo a fare delle rinunce, dal momento che seguiva dei ritmi serratissimi tra liceo e scuola di danza, ragion per cui dopo essere entrata nel talent di Canale 5 ha deciso di abbandonare gli studi: