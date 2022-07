Giulia Stabile: “Ho ricevuto proposte da idoli della tv per lavorare con loro, mi vedrete spesso” Novità in vista per Giulia Stabile che si prepara ad una nuova e intensa stagione tv: “Ho ricevuto proposte di lavoro da grandi idoli”, ha rivelato in un’intervista, dove ha parlato anche della sua prima esperienza di doppiaggio.

A cura di Ilaria Costabile

Giulia Stabile è ormai una delle protagoniste dei programmi Mediaset, dopo la sua vittoria ad Amici che le ha aperto le porte del mondo della tv. La ballerina, volto di Tu Si Que Vales, ma anche del talent show di Canale 5, dove figura come professionista, si è cimentata anche in altre esperienze lavorative e raggiunta da Il Fatto Quotidiano, ha svelato qualche indizio sul suo futuro per la prossima stagione televisiva.

Il futuro di Giulia Stabile in tv

Il ballo è resterà la sua vera passione, il motivo per cui è entrata nella scuola di Canale 5 e che l'ha portata alla vittoria, ma da quel trionfo Giulia è sicuramente cresciuta, tanto da essere notata da personaggi noti nel mondo dello spettacolo che l'hanno voluta al suo fianco nei loro prossimi progetti televisivi. Lo ha raccontato lei stessa, parlando di ciò che le aspetta dopo un meritato riposo da un anno di lavoro piuttosto intenso: "Mi vedrete sicuramente in tv e ci sono tante altre novità molto carine che per ora non posso svelare. Diciamo che idoli del passato e del presente, soprattutto, mi hanno fatto delle proposte di cui sono molto felice".

L'esperienza nel doppiaggio

Un salto significativo per la giovane pupilla di Maria De Filippi, che intanto non si è tirata indietro nell'affrontare nuove sfide lavorative anche in settori artisti che non sono propriamente quelli di sua competenza. È stata scelta, infatti, per dare la voce ad uno dei personaggi del nuovo cartone animato Netflix, Il mostro dei mari, uscito in piattaforma lo scorso 8 luglio, interpretando La Vedetta che, come racconta, è praticamente il suo opposto: