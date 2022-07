Le nuove uscite Netflix di luglio 2022, i film da vedere e le serie in arrivo Le nuove uscite di luglio 2022 su Netflix tornano due serie tv molto amate dagli abbonati: il 1 luglio arrivano gli ultimi episodi di Stranger Things; torna anche Virgin River con la quarta stagione. Tra i film più attesi c’è Persuasione con Dakota Johnson.

A cura di Ilaria Costabile

Come ogni mese le piattaforme streaming aggiornano il loro catalogo, offrendo agli abbonati nuovi contenuti con cui intrattenersi. Netflix è senza dubbio tra quelle che offrono un ventaglio di possibilità sempre più vasto, tra film e serie, tra produzioni originali o meno, gli utenti avranno modo di completare la visione della quarta stagione di Stranger Things, divisa in due parti con gli ultimi episodi che metteranno a dura prova i protagonisti. Tra i grandi ritorni c'è anche The Virgin River, alla sua quarta stagione. Non mancheranno nuove serie che arrivano con le prime stagioni come King of Stonks e ancora Come costruire una sex room, oppure film d'animazione come Il mostro dei mari, o titoli attesissimi come Persuasione con Dakota Johnson. Ed ecco, quindi, data per data quali sono le principali novità offerte dal colosso dello streaming a partire dal 1° luglio.

I nuovi film da vedere su Netflix a luglio 2022

Venerdì 8 luglio

Il Mostro dei Mari

Leggi anche Netflix, le serie tv e i film in scadenza ad maggio 2022

Quella notte infinita

Relazioni pericolose

Martedì 12 luglio

Bill Burr: Live At Red Rocks

Venerdì 15 luglio

Persuasione

Mercoledì 20 luglio

The Gray Man

Mercoledì 27 luglio

Un passato da cancellare

Venerdì 29 luglio

Purple Hearts

Le serie tv su Netflix:cosa vedere nel catalogo aggiornato

Venerdì 1 luglio

Stranger Thing 4 – Volume 2

Mercoledì 6 luglio

King of Stonks Stagione 1

Venerdì 8 luglio

Boo, Bitch (Stagione 1)

Come costruire una sex room (Stagione 1)

Martedì 12 luglio

Come cambiare la tua Mente (Stagione 1)

Mercoledì 13 luglio

D.B. Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla (Stagione 1)

Giovedì 14 luglio

Resident Evil: La serie (Stagione 1)

Venerdì 15 luglio

Matrimonio e desideri (Stagione 1)

Farzar (Stagione 1)

Mercoledì 20 luglio

Virgin River (Stagione 4)

Venerdì 22 luglio

L'arte soffiata (Stagione 3)

Mercoledì 27 luglio

Dream Home Makeover: la casa ideale (Stagione 3)

L’uomo più odiato di Internet (Stagione 1)

Giovedì 28 luglio

Keep Breathing (Stagione 1)

Venerdì 29 luglio

Uncoupled (Stagione 1)

Fanático (Stagione 1)