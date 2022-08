Sangiovanni: “Odio e minacce di morte dagli hater, Giulia Stabile è sempre vicino a me”

Sangiovanni, intervistato dal settimanale Oggi, è tornato sull'argomento hater. L'artista, all'anagrafe Giovanni Pietro Damian, è stato vittima di bullismo ai tempi della scuola. Dopo essere diventato popolare grazie alla partecipazione ad Amici, ai suoi successi discografici e alla performance al Festival di Sanremo, purtroppo è stato di nuovo preso di mira:

Quando si è esposti mediaticamente arrivano l’affetto e la positività, ma anche l’odio. Mi hanno attaccato con ferocia, augurato di morire. Senza conoscermi, senza un perché. Questa cattiveria gratuita mi ha fatto rivivere il periodo in cui la scuola era diventata un inferno a causa del bullismo dei compagni, cosa peggiore, degli insegnanti che minavano l’autostima con frasi tipo: “Nella vita non combinerai mai nulla“.

L'artista ha continuato, raccontando l'effetto che gli insulti e le minacce degli hater hanno avuto su di lui. Dopo avere sopportato gli sfoghi crudeli degli sconosciuti che lo contattavano sui social, ha deciso di reagire e chiedere aiuto:

Sentire addosso una molteplicità di giudizi, anche molto negativi, sul tuo modo di comportarti, di vestirti, di cantare. E poi insulti, minacce di morte che minano l’equilibrio e rendono più fragili. Dopo gli attacchi degli hater mi sono sentito ferito e imbarazzato. La cosa destabilizza, ti interroghi sul perché le persone riversino sugli altri il loro disagio. In un primo momento, mi sono fermato e rinchiuso in me stesso. Le ansie e le paranoie che la musica faceva svanire erano tornate: la soluzione era diventato il problema. Poi ho deciso di guardare in faccia la sofferenza e di chiedere aiuto.